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21% самарцев не планирует идти на новогодний корпоратив

9 декабря 2024 12:12
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21% самарцев не планирует идти на новогодний корпоратив

Исследование общественного мнения, проведенное командой аналитиков hh.ru, показало, что далеко не все работники компаний ждут конец года, а также новогодние корпоративы. Опрос проводился в ноябре-декабре 2024 года среди трудоустроенных соискателей, участие приняли 3,2 тыс. человек из разных регионов России.
 

Пойдут ли самарцы на новогодние корпоративы?

Почти треть жителей Самарской области (29%) в ходе опроса рассказали, что посещают каждый новогодний корпоратив в компании. 21% отметили, что ходят по настроению. 13% ответили, что поход зависит от компании-работодателя.

При этом пятая часть опрошенных самарцев (21%) не посещают корпоративы. Из них 13% не ходят вовсе. 4% сообщили, что им не нравится отмечать праздники с коллегами. Еще 4% считают, что сейчас не время для праздников.
 

Насколько корпоратив – ценное событие для работников?

Интересно, что среди тех, кто все-таки решил отмечать корпоративный Новый год, для каждого второго это достаточно ценное событие. Для более чем половины опрошенных самарцев (53%) новогодний корпоратив – это возможность отдохнуть с коллегами, с которыми сложились хорошие отношения. Для 38% корпоративы позволяют построить те самые хорошие отношения и неформально пообщаться.

26% самарцев ответили, что новогодний корпоратив позволяет проникнуться духом компании, а 21% - отдохнуть за счет компании. Еще 11% отметили, что корпоратив – это возможность «выгулять наряд» или проявить свои лидерские качества в командных активностях.
 

Корпоратив или премия?

При этом «любовь» самарцев к новогодним корпоративам не выдерживает вопроса о том, что они предпочли бы: получить премию или пойти на корпоратив? Сразу 80% заявили, что при возможности выбора забрали бы денежное вознаграждение. А оставшиеся 20% отметили, что все зависит от размера премии.

Теги: Опрос

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