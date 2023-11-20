21% работающих россиян работодатели предлагают заменить больничный удаленным форматом

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Аналитики Авито Работы провели исследование среди 10 000 россиян и выяснили, что 21% респондентов работодатели предлагали перейти на удаленный формат работы вместо оформления больничного листа. 11% опрошенных сами инициируют подобную замену, а 36% россиян никогда не сталкивались с таким предложением.

«Согласно трудовому законодательству Российской Федерации, при обоюдном соглашении сторон работник может трудиться удаленно, не оформляя при этом больничный лист. Такой вариант выгоден не только работодателям, но и многим специалистам. Если состояние здоровья и условия допускают удаленку, в финансовом плане сотруднику выгоднее перейти на работу из дома, поскольку оплата больничного листа производится, исходя из трудового стажа. Если специалист имеет опыт работы менее 5 лет, то размер компенсации составит всего 60% от заработка. Чем больше стаж, тем значительнее размер выплат», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Чаще всего замену больничного удаленным форматом работы предлагают сотрудникам сегментов IT (47%), маркетинга, рекламы и PR (44%) и бухгалтерии и финансов (39%). Стоит отметить, что вышеупомянутые специалисты в силу специфики их деятельности и без больничного часто работают на удаленке, либо в гибридном формате. В разрезе городов выход на удаленный формат по предложению работодателей чаще рассматривают жители Ростова-на-Дону (32%), Волгограда (31%), Казани (30%), Уфы (30%) и Москвы (30%).

Интересно, что 41% опрошенных хоть раз посещали офис/предприятие во время болезни. 29% оформляют больничный лист, поскольку у них нет возможности перейти на удаленный формат. Еще 22% респондентов при недомогании начинают работать из дома, а 8% хоть и могут трудиться удаленно, но все равно оформляют больничный.