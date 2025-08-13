Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
20% самарцев считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника

13 августа 2025 09:48
173
20% самарцев считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и эйчары компаний из города.

Каждый третий самарец считает, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя. 20% полагают, что закон — преимущественно на стороне работника, а 22% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений.
Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 38% уверены, что закон на стороне бизнеса, 25% — что на стороне работников. Среди женщин же больше уверенных в правовом балансе (31%).

Горожане до 34 лет по сравнению с теми, кто старше, реже говорили о перекосе в пользу работодателей (20%) и чаще — в пользу работников (23%). Среди опрошенных старше 45 лет больше всего тех, кто жалуется на ориентированность законодательства преимущественно на бизнес (45%).

Среди представителей компаний 56% уверены, что закон защищает работника, и лишь 8% — работодателя. 32% эйчаров считают, что закон равно строг ко всем.

Время проведения: 4—11 августа 2025 года

Теги: Опрос

