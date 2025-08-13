20% самарцев считают, что трудовое законодательство в большей степени ориентировано на интересы работника

173

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения и эйчары компаний из города.



Каждый третий самарец считает, что трудовое законодательство в большей степени защищает права работодателя. 20% полагают, что закон — преимущественно на стороне работника, а 22% видят баланс в защите прав обеих сторон трудовых отношений.

Среди мужчин больше приверженцев полярных мнений: 38% уверены, что закон на стороне бизнеса, 25% — что на стороне работников. Среди женщин же больше уверенных в правовом балансе (31%).



Горожане до 34 лет по сравнению с теми, кто старше, реже говорили о перекосе в пользу работодателей (20%) и чаще — в пользу работников (23%). Среди опрошенных старше 45 лет больше всего тех, кто жалуется на ориентированность законодательства преимущественно на бизнес (45%).



Среди представителей компаний 56% уверены, что закон защищает работника, и лишь 8% — работодателя. 32% эйчаров считают, что закон равно строг ко всем.

Время проведения: 4—11 августа 2025 года