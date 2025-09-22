Я нашел ошибку
Главные новости:
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета. 
В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог
Иван Носков проверил ход строительства «сухого» фонтана и реконструкции водоема в парке Победы. 
В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО
По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.
Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".
В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 

22 сентября 2025 17:45
174
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  

18 сентября 40 участников автопробега прибыли в Самару. Для гостей региона была организована насыщенная программа с тематической экскурсионной речной прогулкой по Волге, посещением паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова и музея АВТОВАЗа в Тольятти, участием в гастрономическом шоу в экоотеле «Маяк».

Финальным мероприятием стал круглый стол с экспертным сообществом.

«Более 40 экспертов проехали по участкам 12 туристических маршрутов по территории 8 субъектов России – это более 1750 километров. Перед нами стояла задача – оценить автомобильные туристические маршруты, дать рекомендации по их развитию регионам и рассказать туристам о том, что такая работа ведется для того, чтобы путешествовать было комфортно и безопасно. 108 автомаршрутов, созданных при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», уже можно найти на портале Путешествуем.рф», – сказал заместитель директора Центра развития туризма ЦСР Константин Хатковский.

Сегодня в Самарской области два верифицированных автомаршрута -  «Жигулевские выходные» и «Длинные выходные в Самарской области».

«Очень важно, что автопробег проходил с участием автоэкспертов. Мы провели экспертизу более 100 объектов придорожного сервиса – АЗС, станций технического обслуживания, кемпингов», – отметил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

В рамках круглого стола эксперты оценили транспортную инфраструктуру автомаршрутов на территории Самарской области. В регионе фиксируется рост популярности автотуризма - за 8 месяцев 2025 года количество путешественников, выбирающих такой формат, больше чем за весь 2024 год. Число туристов, посещающих регион на автомобилях продолжит расти - это тренд и заслуга команды региона. 

«Автомобильный туризм является одним из перспективных направлений региональной политики Самарской области в сфере туризма. Комфорт дорожных связей обеспечивает развитие в регионе автотуризма, как разновидности более выгодных для бюджета семьи и компаний путешествий, в которых основным средством передвижения является персональный автомобиль. Практически половина туристов из общего турпотока Самарской области в летний период путешествуют по региону на машине. Проходящая через регион М-5 «Урал» способствует прибытию автопутешественников из различных субъектов России, больше всего в регион приезжают из Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республик Татарстан и Башкортостан» - отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Кроме того, LADA, выпускаемая в Тольятти на заводе АВТОВАЗ, стала партнером автопробега и предоставила для путешествия парк современных автомобилей. Они выдержали испытания и прошли маршрут без единой поломки.

 

Фото:   минтуризма СО

Теги: Самара

