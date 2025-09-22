В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог

109

В Самаре в рамках дорожной кампании 2025 года завершен ремонт около 57 км дорог. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета.



«Дорожная кампания – 2025 в Самаре завершается, дорожные службы приступили к нанесению разметки. Городская лаборатория проверяет качество укладки асфальта. На все ремонтные работы действует гарантия до 5 лет. Если в течение этого времени у нас возникают претензии к дорожникам, они устраняют замечания за свой счет. Кроме того, подрядчики, которые срывают сроки, выплачивают штрафы, – сказал глава города Самара Иван Носков. – В 2026 году закончим работы на улице Дачной. При финансовой поддержке Правительства Самарской области до конца года приступим к реализации нового проекта по строительству ливневки в Зубчаниновке. Это крупные и капиталоемкие проекты, и они не последние в Самаре. Наша общая цель – повысить качество и безопасность дорог в городе».



В настоящее время завершается нанесение дорожной разметки и ведется проверка качества выполненного ремонта. Нанесение выполняется горячим и холодным двухкомпонентным пластиком с включением стеклошариков. На 24 объектах дорожного ремонта к настоящему времени разметка готова, что составляет около 45% от запланированных работ.



На улицах Маршала Устинова, Дзержинского и Декабристов, бульваре Ивана Финютина, проспекте Карла Маркса и др., помимо дорог, привели в порядок тротуары, на нескольких улицах сделали новые парковочные карманы. Также завершилось обновление 14 тротуаров на улицах Пугачевской, Карбышева, Прожекторной, Батайской, Гая и др.



С полным перечнем объектов ремонта дорог, тротуаров и проездов в г.о. Самара в 2025 году можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.