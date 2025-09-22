Я нашел ошибку
Главные новости:
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета. 
В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог
Иван Носков проверил ход строительства «сухого» фонтана и реконструкции водоема в парке Победы. 
В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО
По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.
Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".
В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях
«Русская берёзка»: тысячи жителей и гостей Тольятти собрались на набережной, чтобы окунуться в атмосферу областного фестиваля

22 сентября 2025 17:27
214
Символ мероприятия – березка – олицетворяет чистоту помыслов, благородство души и жизнестойкость русского народа, объединяя в себе все богатство и многообразие народной жизни, традиций и обычаев.

21 сентября 2024 года Город Тольятти стал центром русской культуры, приняв областной Фестиваль.

«Русская берёзка». Тысячи жителей и гостей города собрались на живописной набережной Автозаводского района, чтобы окунуться в атмосферу яркого многоцветья русских традиций.

Организаторами значимого события выступили благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина совместно с администрацией городского округа Тольятти, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Самарской области.

Участников и гостей фестиваля приветственным адресом поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «В сердце каждого народа, как живой родник бьет его культура. Это не просто совокупность традиций и обычаев, а живая нить, соединяющая поколения, помогающая сохранять национальную идентичность, духовно-нравственные ценности. Понимание их глубины, мудрости и красоты позволяет ощутить ту самую связь, которая делает нас сильными и цельными. «Русская березка» – настоящее путешествие сквозь время, которое дарит возможность прикоснуться к истокам, почувствовать себя частью великой истории России», - отметил губернатор.

Программа фестиваля была насыщена событиями, предлагая каждому окунуться в мир русской истории и народной души. На многочисленных площадках оживали образы прошлого, звучали мелодии, прикосновение к которым позволяло ощутить глубину, красоту и мудрость российских духовно-нравственных ценностей.

Особое внимание на фестивале было уделено актуальным темам Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тематические программы и интерактивные площадки ярко транслировали идеалы патриотизма, беззаветной любви к Отчеству и готовности служить ему – нравственные ориентиры, что всегда были присущи русскому народу.

Фестиваль «Русская берёзка» в Тольятти стал значимым событием, свидетельством силы русского духа, единства поколений и важности сохранения бесценного культурного наследия для будущего.

 

Фото: департамент информационной политики СО

 

