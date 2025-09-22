Я нашел ошибку
Главные новости:
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета. 
В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог
Иван Носков проверил ход строительства «сухого» фонтана и реконструкции водоема в парке Победы. 
В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО
По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.
Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".
В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях

22 сентября 2025 17:39
145
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".

Посадки молодых вечнозеленых деревьев прошли на территории Тольяттинского лесничества на участке, где уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти". Он находится недалеко от санатория "Лесное".

Здесь, начиная с 2014 года, на месте бывшего огромного горельника в рамках федерального проекта "Экология России" сажают деревья разных пород в память о защитниках Отечества. Весной 2015-го на участке посадили Аллею Памяти из сорока тысяч древесных насаждений, а осенью 2016 года тут поставили солдатскую часовню.

Изначально идея создания этого знакового места была в том, чтобы с помощью высаживания деревьев чтить память героев-ставропольчан, которые участвовали в Первой мировой войне 1914-1918 годов, которых инициаторы проекта считали незаслуженно забытыми. Позже "Лес Памяти" стали сажать в том числе в честь героев Второй мировой войны. В последние же годы стала так же актуальной потребность отдавать дань памяти погибшим современникам, которые защищают наш мирный тыл сегодня.

В акции по посадке семи голубых елей в память о земляках, погибших за наше Отечество, участвовали молодые "Волонтеры Победы" из тольяттинского вуза, сотрудники Паркового комплекса им. К. Г. Сахарова и представители местной коммерческой компании.

Источник:  СОВА

 

Фото:  freepik.com

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Символ мероприятия – березка – олицетворяет чистоту помыслов, благородство души и жизнестойкость русского народа, объединяя в себе все богатство и многообразие народной жизни, традиций и обычаев.
22 сентября 2025, 17:27
«Русская берёзка»: тысячи жителей и гостей Тольятти собрались на набережной, чтобы окунуться в атмосферу областного фестиваля
Символ мероприятия – березка – олицетворяет чистоту помыслов, благородство души и жизнестойкость русского народа, объединяя в себе все богатство и... Общество
213
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
22 сентября 2025, 16:09
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон. Экономика
149
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер.
22 сентября 2025, 15:12
«Мама-предприниматель»: в Тольятти определили победительниц городского этапа программы 
Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер. Общество
185
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
533
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
491
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
735
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
742
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
505
Весь список