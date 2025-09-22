В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях

145

Посадки молодых вечнозеленых деревьев прошли на территории Тольяттинского лесничества на участке, где уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти". Он находится недалеко от санатория "Лесное".

Здесь, начиная с 2014 года, на месте бывшего огромного горельника в рамках федерального проекта "Экология России" сажают деревья разных пород в память о защитниках Отечества. Весной 2015-го на участке посадили Аллею Памяти из сорока тысяч древесных насаждений, а осенью 2016 года тут поставили солдатскую часовню.



Изначально идея создания этого знакового места была в том, чтобы с помощью высаживания деревьев чтить память героев-ставропольчан, которые участвовали в Первой мировой войне 1914-1918 годов, которых инициаторы проекта считали незаслуженно забытыми. Позже "Лес Памяти" стали сажать в том числе в честь героев Второй мировой войны. В последние же годы стала так же актуальной потребность отдавать дань памяти погибшим современникам, которые защищают наш мирный тыл сегодня.



В акции по посадке семи голубых елей в память о земляках, погибших за наше Отечество, участвовали молодые "Волонтеры Победы" из тольяттинского вуза, сотрудники Паркового комплекса им. К. Г. Сахарова и представители местной коммерческой компании.

Источник: СОВА

Фото: freepik.com