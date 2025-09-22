Я нашел ошибку
Главные новости:
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета. 
В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог
Иван Носков проверил ход строительства «сухого» фонтана и реконструкции водоема в парке Победы. 
В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО
По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.
Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".
В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»

22 сентября 2025 19:27
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.

В России проходит седьмой сезон акции «Сохраним лес». Это масштабный общественный проект, который объединяет людей по всей стране в деле сохранения и восстановления лесов. В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.

В этом году запланировано 24 мероприятия. Всего предусмотрена высадка более 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников на общей площади 15 гектаров. В этом числе и посадки в местах расчищенных горельников на площади почти 10 гектаров в Ставропольском и Нефтегорском лесничествах, где планируется высадить 14,5 тысяч саженцев сосны и березы. Принять участие может каждый житель региона – уточнить дату и адрес ближайшего мероприятия можно на карте сохранимлесрф.рф.

«Седьмой год подряд наш регион участвует в таком масштабном событии. В этом году акция проводится в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». Приглашаю всех поддержать акцию и внести свой вклад в сохранение лесов Самарской области», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Посадочный материал для лесовосстановления региона выращивается в 17 лесных питомниках и 2 теплицах по нацпроекту «Экологическое благополучие»: от сбора семян лесных растений до выращивания посадочного материала стандартного размера для высадки на территорию государственного лесного фонда области. В этом году в лесничествах уже высадили 650 гектаров, в сентябре ведется инвентаризация весенних посадок. Всего в этом году самарские лесники высадят 850 гектаров.

В этом году региональное минприроды решило расширить концепцию акции на территории Самарской области: кроме высадки зеленых насаждений ведется масштабная уборка в Волжском лесничестве. Всего запланировано к расчистке почти 50 км на общей площади более 200 гектаров. Лесники уже провели рубку и раскряжевку сухостойных деревьев на 137 гектарах. В уборке валежника и мусора помогают и общественные организации, волонтеры предприятий.  

«Сохранить лес – это не только про лесовосстановление. Важно и поддержание его экосистемы. Спасибо всем, кто откликнулся поучаствовать в новом формате – это более сотни неравнодушных к лесу людей», – добавил Ефимов. 

 

Фото:   минприроды Самарской области

Экология

