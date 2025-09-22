Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»

102

В России проходит седьмой сезон акции «Сохраним лес». Это масштабный общественный проект, который объединяет людей по всей стране в деле сохранения и восстановления лесов. В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.

В этом году запланировано 24 мероприятия. Всего предусмотрена высадка более 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников на общей площади 15 гектаров. В этом числе и посадки в местах расчищенных горельников на площади почти 10 гектаров в Ставропольском и Нефтегорском лесничествах, где планируется высадить 14,5 тысяч саженцев сосны и березы. Принять участие может каждый житель региона – уточнить дату и адрес ближайшего мероприятия можно на карте сохранимлесрф.рф.

«Седьмой год подряд наш регион участвует в таком масштабном событии. В этом году акция проводится в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие». Приглашаю всех поддержать акцию и внести свой вклад в сохранение лесов Самарской области», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Посадочный материал для лесовосстановления региона выращивается в 17 лесных питомниках и 2 теплицах по нацпроекту «Экологическое благополучие»: от сбора семян лесных растений до выращивания посадочного материала стандартного размера для высадки на территорию государственного лесного фонда области. В этом году в лесничествах уже высадили 650 гектаров, в сентябре ведется инвентаризация весенних посадок. Всего в этом году самарские лесники высадят 850 гектаров.

В этом году региональное минприроды решило расширить концепцию акции на территории Самарской области: кроме высадки зеленых насаждений ведется масштабная уборка в Волжском лесничестве. Всего запланировано к расчистке почти 50 км на общей площади более 200 гектаров. Лесники уже провели рубку и раскряжевку сухостойных деревьев на 137 гектарах. В уборке валежника и мусора помогают и общественные организации, волонтеры предприятий.

«Сохранить лес – это не только про лесовосстановление. Важно и поддержание его экосистемы. Спасибо всем, кто откликнулся поучаствовать в новом формате – это более сотни неравнодушных к лесу людей», – добавил Ефимов.

Фото: минприроды Самарской области