В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО

119

Иван Носков совместно со специалистами департамента городского хозяйства и экологии проверил ход строительства «сухого» фонтана площадью 625 квадратных метров и реконструкции водоема в парке Победы. На эти цели и другие работы по благоустройству из бюджета города выделено 115 млн рублей, работы выполнены на 90%.



«Важно, что подрядчик сохранил естественную систему природных ключей, которые будут наполнять водоем водой – очищены русла, устроена гидроизоляция, перелив, сделано берегоукрепление. Системы подпитки и спуска воды будут дополнительно наполнять водный комплекс и позволят полностью спускать воду для очистки. Новый сухой фонтан в форме Адмиралтейской звезды дополнительно оснастили подсветкой. Понятно, что работать в летнем режиме фонтан в этом году не будет, по готовности объекта проведем технические пуски», – сказал глава города Самара Иван Носков.



Уровень воды в водоеме будет поддерживаться как за счет подпитки от подземных ключей, так и с помощью автоматического системы. По словам специалистов, данное техническое решение улучшит аэрацию и предотвратит разрастание водорослей. В вечернее время на озере будет включаться декоративная подсветка. «Сухой» светодинамический фонтан в форме Адмиралтейской звезды, который появится в парке по просьбе Совета ветеранов Самары, готов на 90%, монолитные и инженерно-технические работы завершены.



«У фонтана имеется подземная чаша, вода будет подниматься до 3 метров через 31 форсунку разных типов – струйных, пенных и наклонных. Струи будут подсвечиваться в цветах российского триколора, управление фонтаном автоматическое. В настоящее время идет мощение – используем гранит в четырех оттенках. Гранитная облицовка предусмотрена и для отделки в границах водоема, в районе излива воды из декоративного элемента в форме звезды, который мы очистили и возвращаем на место», – рассказал Алексей Романов, заместитель директора подрядной организации ООО «Лайтсаунд63».



Как доложил руководитель МАУ «Парки Самары» Константин Уланов, в парке Победы полностью отремонтирована входная стела со стороны ул. Энтузиастов, на 24% смонтирована система освещения пешеходной зоны до Мемориала Памяти. В ближайшее время начнется устройство асфальтобетонного покрытия тротуара от водоема к центральной аллее.



По поручению Ивана Носкова руководство парка Победы совместно с главой района, главным архитектором, матерями бойцов и Ассоциацией ветеранов СВО Самары представят макет памятника участникам СВО и определят место для его размещения. С данной инициативой в адрес главы города обратилась Ассоциация ветеранов СВО Самары.

Фото: администрация Самары