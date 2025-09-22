Я нашел ошибку
Главные новости:
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета. 
В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог
Иван Носков проверил ход строительства «сухого» фонтана и реконструкции водоема в парке Победы. 
В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО
По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.
Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".
В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО

22 сентября 2025 18:29
119
Иван Носков проверил ход строительства «сухого» фонтана и реконструкции водоема в парке Победы. 

Иван Носков совместно со специалистами департамента городского хозяйства и экологии проверил ход строительства «сухого» фонтана площадью 625 квадратных метров и реконструкции водоема в парке Победы. На эти цели и другие работы по благоустройству из бюджета города выделено 115 млн рублей, работы выполнены на 90%. 

«Важно, что подрядчик сохранил естественную систему природных ключей, которые будут наполнять водоем водой – очищены русла, устроена гидроизоляция, перелив, сделано берегоукрепление. Системы подпитки и спуска воды будут дополнительно наполнять водный комплекс и позволят полностью спускать воду для очистки. Новый сухой фонтан в форме Адмиралтейской звезды дополнительно оснастили подсветкой. Понятно, что работать в летнем режиме фонтан в этом году не будет, по готовности объекта проведем технические пуски», – сказал глава города Самара Иван Носков. 

Уровень воды в водоеме будет поддерживаться как за счет подпитки от подземных ключей, так и с помощью автоматического системы. По словам специалистов, данное техническое решение улучшит аэрацию и предотвратит разрастание водорослей. В вечернее время на озере будет включаться декоративная подсветка. «Сухой» светодинамический фонтан в форме Адмиралтейской звезды, который появится в парке по просьбе Совета ветеранов Самары, готов на 90%, монолитные и инженерно-технические работы завершены.

«У фонтана имеется подземная чаша, вода будет подниматься до 3 метров через 31 форсунку разных типов – струйных, пенных и наклонных. Струи будут подсвечиваться в цветах российского триколора, управление фонтаном автоматическое. В настоящее время идет мощение – используем гранит в четырех оттенках. Гранитная облицовка предусмотрена и для отделки в границах водоема, в районе излива воды из декоративного элемента в форме звезды, который мы очистили и возвращаем на место», – рассказал Алексей Романов, заместитель директора подрядной организации ООО «Лайтсаунд63».

Как доложил руководитель МАУ «Парки Самары» Константин Уланов, в парке Победы полностью отремонтирована входная стела со стороны ул. Энтузиастов, на 24% смонтирована система освещения пешеходной зоны до Мемориала Памяти. В ближайшее время начнется устройство асфальтобетонного покрытия тротуара от водоема к центральной аллее. 

По поручению Ивана Носкова руководство парка Победы совместно с главой района, главным архитектором, матерями бойцов и Ассоциацией ветеранов СВО Самары представят макет памятника участникам СВО и определят место для его размещения. С данной инициативой в адрес главы города обратилась Ассоциация ветеранов СВО Самары. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
22 сентября 2025, 19:56
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции. Спорт
32
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета. 
22 сентября 2025, 19:17
В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета.  Благоустройство
78
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  
22 сентября 2025, 17:45
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной... Общество
157
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
533
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
491
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
735
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
742
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
505
Весь список