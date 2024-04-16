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20 апреля в СОУНБ пройдёт ежегодная просветительская акция «Библионочь»

16 апреля 2024 14:34
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Посетителей областной библиотеки будет ожидать большое число мастер-классов, экскурсий, выставок, лекций, интерактивных мероприятий.

20 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) пройдёт ежегодная просветительская акция «Библионочь» –традиционное для культурной жизни России событие, объединяющее библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства. На сей раз мероприятие в областной библиотеке проходит в Год семьи, что во многом определило программу предстоящей ночи: в этом году она будет в значительной степени посвящена семейному досугу и общению между представителями различных поколений. 6+

Посетителей областной библиотеки будет ожидать большое число мастер-классов, экскурсий, выставок, лекций, интерактивных мероприятий. Попасть на них можно будет с 17:00 до 21:00.

17:00–18:00. Краеведческая лекция «Традиции семейного чтения конца XVIII – начала XX века». Специалисты краеведческого отдела расскажут о некогда популярном семейном занятии – совместном чтении, которое было распространено во многих слоях российского общества столетие назад. 

17:00 – 18:00. «Книжное ГТО». Привычное литературное ГТО в новом, семейном формате: в этот раз его участниками могут стать команды до 4-х человек (родители и дети, бабушки, дедушки и их внуки и др.). Успейте прочитать как можно больше слов за 60 секунд и станьте самой быстрочитающей семьёй, получив ценные подарки!

17:00–18:00, 19:00–20:00 и 20:00– 21:00. Мастер-класс по иероглифике «Семейные традиции Поднебесной». Участники смогут открыть тайны китайской письменности и даже самостоятельно нарисовать иероглиф»

18:00–19:00.«Виниловые сказки: слушаем и читаем всей семьёй». Достаём с полки виниловые записи Корнея Чуковского и Самуила Маршака и мастерим сувениры-магнитики в форме виниловых пластинок.

18:00–19:00, 19:00–20:00 и 20:00–21:00.«Семейные вечера: по страницам дореволюционных досуговых журналов». Читатели библиотеки приглашаются поотгадывать весёлые шарады, анаграммы и загадки, а также полистать периодические издания конца XIX – начала XX века для детей и взрослых: «Задушевное слово», «Мирок», «Нива», «Развлечение», «Семейные вечера», «Семейный круг».

18:00–19:00, 19:00–20:00 и 20:00–21:00.Экскурсия «Путешествие в главное книгохранилище региона». Гостям вечера выпадет редкая возможность пройтись по лабиринтам подземелий библиотеки и увидеть многочисленные издания по теме семейных чтений.

18:00– 19:00.Интеллектуальная площадка «Мир семейных увлечений». Попробуйте отгадать загадки о семейных традициях и способах времяпрепровождения, открыв для себя новые форматы совместного досуга!

18:00–19:00.Мастер-класс «Иностранные языки: речевой этикет». Узнайте больше о формулах учтивости, принятых в английском языке, научитесь вежливо составлять письма, обращаться к людям на улице и правильно вести себя во время полёта в самолёте.

19:00–20:00. Беседа «Семейное чтение: пушкинский эксклюзив». Поговорим о великом русском поэте и познакомимся с книгами XIX – XXI веков, посвящёнными его жизни и творчеству.

19:00 – 20:00. Выставка книг о жизни и работе учёных «Смотрим всей семьей». На экспозиции будут представлены раритетные книги и журналы XIX и XX веков, повествующие об отечественных учёных и изобретателях.

20:00 – 21:00. Предпоказ спектакля «11 правдивых времён». История о душевных травмах, которые родители могут нанести детям, а дети – родителям. Можно ли избежать этого опыта? Узнаем вместе с актёрами самарского театра «Город»!

Библионочь – это событие, насыщенное новыми встречами и открытиями. Побывать везде и увидеть всё будет очень трудно, но эта задача несколько упрощается благодаря тому, что некоторые из мероприятий будут проходить по несколько часов кряду, вовлекая всё новые группы участников.

Хотите провести увлекательный вечер вместе с родными и близкими людьми? Тогда приходите в областную библиотеку!

20 апреля с 17:00 до 21:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а. Вход свободный по предварительной регистрации.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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