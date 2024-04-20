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20 апреля в Самаре начались дачные перевозки

20 апреля 2024 14:54
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Сегодня с раннего утра заработали 30 садово-дачных маршрутов – это на один маршрут больше, нежели в прошлом году. 

Сезон открыт: в Самаре стартовали перевозки общественным транспортом в направлении садово-дачных массивов. Трассы следования автобусов, остановочные пункты были заблаговременно подготовлены и проверены, как и подвижной состав.

Сегодня с раннего утра заработали 30 садово-дачных маршрутов – это на один маршрут больше, нежели в прошлом году. С учетом обращений горожан теперь от автостанции «Аврора» до массива «Черновские дачи» можно доехать на автобусах № 157а. За их отправлением наблюдали представители перевозчика и руководство городского Департамента транспорта – контролировали первые рейсы, интересовались мнением дачников.

В Самаре стоимость проезда к садово-дачным массивам неизменна с 2020 года.

На протяжении многих лет уехать на дачи можно с 9 остановок, находящихся на улице Георгия Димитрова, у завода «Металлург», в поселке Управленческий, у «Дома Печати», на площади им. Кирова, Хлебной площади, автостанции «Аврора», у пригородного автовокзала и на пр. Ленина. Все пункты в хорошем состоянии, имеют оборудованные места для ожидания.

Рейсы организуются на основании контракта, предусматривающего оплату выполненной транспортной работы. Модель ориентирована, в первую очередь, на выполнение планового количества рейсов, от начальной точки до конечной, учитывается пробег. Заказчиком в лице профильного городского департамента отслеживается отсутствие или наличие отклонений от расписания движения. При таком контракте невыполненная транспортная работа или работа, выполненная с отклонением от расписания по неуважительной причине, не оплачивается. Также предусмотрены штрафные санкции.

По данному алгоритму дачные перевозки осуществляются с 2022 года. Так, анализ транспортной работы в предыдущем дачном сезоне свидетельствует о том, что практика успешна, количество обращений относительно организации дачных перевозок было минимальным.

Перевозчик нацелен на то, чтобы в текущем году поездки также были комфортными. С учетом обслуживания нового маршрута добавили и 2 единицы подвижного состава: совокупно по всем маршрутам курсируют 54 автобуса. При этом перевозчик позаботится и о том, чтобы городские маршруты не страдали.

Для удобства пассажиров, которые направляются до «Стромиловских дач» (по маршруту № 165), в качестве промежуточной оставили остановку на улице Бакинской в Куйбышевском районе.

Обращаем внимание пассажиров: в апреле и октябре рейсы к дачам запланированы только в выходные дни, при этом в следующую субботу, 27 апреля, перевозок не будет – этот день объявлен рабочим по всей стране (перенос выходного с субботы, 27 апреля, на понедельник 29 апреля).

В течение 5 месяцев (май – сентябрь) перевозки запланированы 4 раза в неделю. 29 маршрутов будут обслуживаться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Маршрут № 170 традиционно будет работать по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Есть даты (дни религиозных праздников), в которые дачные рейсы ставят «на стоп». 5 мая (на Пасху), 9 мая (в День поминовения усопших воинов, День Победы), 12 мая (на Красную горку), 14 мая (на Радоницу) и 22 июня (в Троицкую родительскую субботу) автобусы направят к городским кладбищам.

Перед поездками пассажирам рекомендуется проверить баланс своих садово-дачных карт и при необходимости пополнить их. Однако в период с 20 по 24 апреля 2024 года на сайте Единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта» («ОТК») – s-otk.ru – проводятся технические работы. «ОТК» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует горожанам альтернативные способы: использование мобильного приложения, сервиса «Сбербанк онлайн», пунктов пополнения в метрополитене, в Самарской пригородной компании, на Почте России, в офисах «ОТК» (ул. Мориса Тореза, 67а, ул. Фрунзе,70).

При необходимости проконсультировать дачников готовы специалисты «горячей линии» по вопросам оплаты проезда, использования транспортных карт: 8 (929) 707-61-38. По вопросам организации перевозок звонки принимают сотрудники Департамента транспорта: (846) 207-70-11. Жители, активные в социальных сетях и мессенджерах, могут задавать интересующие вопросы в Телеграм-канале «ПроТранспорт63» и в официальной группе перевозчика «СамараАвтоГаз» в соцсети «ВКонтакте».

Перевозчик просит дачников своевременно оплачивать проезд, размещать вещи в салоне таким образом, чтобы по возможности не создавать неудобства для остальных попутчиков, проявлять в поездках вежливость по отношению к другим пассажирам, кондукторскому и водительскому составам.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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