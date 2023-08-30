2 сентября можно посетить Самарский Исторический парк бесплатно

84

2 сентября можно вновь посетить Исторический парк БЕСПЛАТНО, но только если Вы относитесь к данным категориям:

- лица, не достигшие 18-ти лет;

- студенты средних специальных образовательных учреждений;

- многодетные семьи (три и более ребенка до 18 лет).



Каждую первую субботу месяца действует БЕСПЛАТНЫЙ вход в Исторический парк для особых категорий граждан. Уже в эту субботу, 2 сентября, если относитесь к данным категориям людей, Вы можете посетить Исторический парк бесплатно.



Задать вопросы и записаться на экскурсию можно по телефонам:+7(846) 250-01-32 /250-01-52, сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары