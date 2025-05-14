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Галерея «Виктория» отпразднует свой 20-й День рождения в Skuratov Coffee. 18 мая Галерее «Виктория» исполняется 20 лет. Поэтому наутро после Ночи Музеев приглашаем вас на Утренник — первое событие из цикла мероприятий к юбилею, на котором вы сможете провести праздник вместе с командой Галереи. 0+

Утренник пройдет с 12:00 до 15:00 на двух площадках: в Skuratov Coffee на ул. Максима Горького, 129 и на лужайке набережной Волги через дорогу от кофейни.



Начало в 12:00

Адрес: ул. Максима Горького, 129

Вход на День рождения «Виктории» свободный.

Программа Утренника в Skuratov

— Книжная распродажа. Распродаем книги, зины, открытки и сувениры из Лавки «Виктории» со скидкой 10%



— Детский мастер-класс «Сад скульптур» от Иры Бриль. Пройдет с 13:30 до 15:00;



— Мастер-класс по ручной печати от Лизы Куртовой. Печатаем праздничные открытки с 14:00 до 15:00;



— Утренний рейв от Дмитрия Крылова. Слушаем фанк и пьем кофе с 13:30 до 14:30.

Программа на набережной

— Презентация выпускных работ студентов Мастерской Керамики Дины Терентьевой. Они покажут свои керамические работы в формате выставки под открытым небом на газоне Старой набережной. Начало в 13:00.



— Лекция новой сотрудницы Галереи «Виктория» Даши Волковой «Жемчужины капрома» об архитектуре ХХI века, её истоках и преображении здания Галереи «Виктория». Завершится событие праздничным тортом! Начало лекции 13:30.

Фото: пресс-служба Галереи «Виктория».