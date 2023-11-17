17 ноября в России ежегодно отмечается День участковых уполномоченных полиции МВД России

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Прошло 100 лет с того дня, как вступил в действие приказ начальника Центрального Административного управления Народного Комиссариата Внутренних дел РСФСР с объявлением «Инструкции участковому надзирателю». Этот исторический нормативный документ положил начало созданию в нашей стране института самых близких к народу правоохранителей.

Поздравление начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова с Днем участковых уполномоченных полиции

17 ноября 2023 года служба УУП отмечает свой 100-летний юбилей.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю руководителей, личный состав и ветеранов службы участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником – Днем участковых уполномоченных полиции!

Во все времена участковые уполномоченные были, остаются и будут главными субъектами профилактики правонарушений. Именно они всегда находятся на переднем крае и в первую очередь сталкиваются с негативными проявлениями нашей жизни, безнравственностью и жестокостью. Участковые первыми спешат оказать помощь людям, попавшим в беду, проявляя при этом самоотверженность, а нередко и рискую своей жизнью. Во многом от их умелых и профессиональных действий зависят спокойствие и порядок в регионе.

Глубокое знание оперативной обстановки, установление доверительных отношений с гражданами, умелое использование профилактических и правовых мер, постоянная готовность прийти на помощь в трудную минуту, высокий профессионализм, преданность профессии, позволят вам оправдать ожидания граждан, с достоинством выполнить поставленные задачи.

Выражаю уверенность, что нынешнее поколение участковых уполномоченных полиции, благодаря славным традициям, сформированным нашими дорогими ветеранами, с честью выполнят свой гражданский и служебный долг.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам службы, а также вашим родным и близким, крепкого здоровья и благополучия, счастливых будней и спокойной службы.