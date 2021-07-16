17 июля День самарской символики: герб, флаг и гимн – это отличительные знаки нашего региона от других субъектов

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17 июля – День самарской символики, установленный в соответствии с законом Самарской области «О памятных датах Самарской области».

Герб, флаг и гимн – это отличительные знаки нашего региона от других субъектов. Это не просто государственные атрибуты, это культурная ценность и гордость самарцев. Это большой пласт истории нашего края, ведь в этом году губернии исполнилось 170 лет. За самарской символикой стоят события мирового масштаба.

Восстановлению региональной геральдики способствовали перемены в российской жизни на рубеже 80–90-х годов XX столетия.

Напомним, 22 сентября 1998 года Самарской Губернской Думой был принят Закон Самарской области «О государственных символах области», которым устанавливались региональные герб и флаг. При обсуждении вариантов символов, олицетворяющих самостоятельность региона в рамках единого Российского государства, депутаты Губернской Думы приняли начертания герба и флага, освященные полуторавековой историей Самарского края.

За эталон Герба Самарской области был принят герб, высочайше утверждённый 5 июля 1878 года. Так был возрождён исторический символ Самарской области.

Горделивый серебряный козёл на лазоревом щите внушал уважение своей уверенностью и спокойной мощью. Изображение этого животного в геральдике и символике по возрасту не уступает «царственным особам» – орлу и льву. Уже у древних народов козёл обозначал вожака, вождя, был воплощением непоколебимой силы. Дубовые листья с желудями – символ зрелой, полной силы. А голубая Андреевская лента, на которой носился крест высшего российского ордена – Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, учреждённого Петром I, подчеркивала принадлежность нашей земли Российскому государству. По правилам геральдики, золотой символизирует богатство, силу и постоянство, серебро – нравственную чистоту, лазурь – величие, красоту и ясность, червлень (тёмно-красный) – отвагу, героизм и великодушие.

Тогда же, 22 сентября 1998 года, решением Самарской Губернской Думы у области появился флаг. Флаг города Самары утвердили позже, в этом же году 30 декабря. За основу обоих символов взято Самарское знамя.

Флаг Самарской области представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – красного, средней – белого и нижней – голубого цвета. В середине флага изображён Герб Самарской области размером, равным по высоте двум третям ширины флага. Соотношение ширины флага к его длине – 2:3.

На Руси белый цвет издревле олицетворял благородство и откровенность, синий – верность, честность, безупречность, целомудренность, красный напоминал о мужестве, смелости, великодушии, любви.

Расцветка флага области повторяет расположение цветов Самарского знамени – исторической реликвии Самары, России и Болгарии.

История Самарского знамени связана с развернувшейся на Балканах героической борьбой славянских народов против османского ига, вызвавшей живой отклик в православной России. Тысячи русских добровольцев отправились на Балканы, чтобы с оружием в руках помочь славянам завоевать независимость. Среди гласных Самарской городской Думы зародилась мысль о создании боевого знамени для вручения сражающимся против турок славянам: ведь пятьсот лет у болгар не было ни своего государства, ни государственных символов.

Активное участие в этом деле приняли видный общественный деятель, гласный Думы Пётр Владимирович Алабин и его жена Варвара Васильевна. Эскиз необычного дара изготовил художник Николай Евстафьевич Симаков. На одной стороне красно-бело-синего полотнища он изобразил в чёрном кресте, украшенном золотыми арабесками, славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. На другой – икону Иверской Божьей Матери, во имя которой в Самаре был основан женский монастырь. Его монахини и вышили безвозмездно Самарское знамя.

Герб и флаг области – олицетворение трудовых достижений, успехов в культуре и науке, побед на спортивных аренах.

28 декабря 2006 года был утверждён Гимн Самарской области, ставший, наряду с гербом и флагом, официальным региональным государственным символом.

Его появлению предшествовал конкурс длившийся продолжались два с половиной года. По результатам работы комиссии, а также опроса, проведённого среди жителей области, лучшим был признан гимн Леонида Вохмянина на стихи Олега Бычкова:

Самара, рождённая в сердце России, –

Народов Поволжья большая семья,

В веках своё гордое имя носила

Любимая наша,

Самарская наша,

Во веки священная наша земля!

Объяты раздольной Самарской Лукою

Родные просторы, леса и поля,

Увенчана гор Жигулевских грядою

Любимая наша,

Самарская наша,

Во веки священная наша земля!

Грядущей Победе в суровые годы

Самара надёжные крылья дала!

Сильна и трудом, и талантом народа

Любимая наша,

Самарская наша,

Во веки священная наша земля!

Во веки священная,

Славься, любимая,

Славься, Самарская наша земля!

Гимн Самарской области исполняется при вступлении в должность Губернатора Самарской области после принесения им присяги, при открытии и закрытии заседаний Самарской Губернской Думы, во время официальной церемонии поднятия Флага Самарской области, при вручении государственных наград Самарской области, наград высших органов государственной власти Самарской области.