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Сегодня, 15 ноября, началось общественное голосование областной акции «Народное признание», по итогам которого жители губернии определят победителей 2023 года.



Народное голосование – это финальный этап акции. Традиционно 2 недели голосования становятся наиболее ярким, напряженным и непредсказуемым моментом акции. Лидеры голосования могут меняться по несколько раз на протяжении голосования – каждый голос имеет значение. Из 60 номинантов жители Самарской области выбирают тех, кто по их мнению, достойны «Народного признания» в 2023 году.



Для России и Самарской области 2023 год стал годом взвешенных решений, когда угрозы и вызовы, направленные против нашей страны, были осмыслены и трансформированы в новые возможности. «Залог нашего движения вперед, несмотря ни на какие сложности и вызовы – это уникальные компетенции наших ученых и инженеров, рабочих и фермеров. Благодаря труду, таланту, предприимчивости людей мы сохранили и приумножили производственный потенциал региона», – отмечал Губернатор Дмитрий Азаров в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области.



Участники областной акции «Народное признание» – яркие представители людей, обладающих такими качествами, как отзывчивость, доброта, чуткость, умение брать на себя ответственность. Всего в 2023 году на участие в областной общественной акции «Народное признание» было подано 757 заявок. И все участники – признанные профессионалы своего дела, искренне любящие Самарскую область и Россию.



По итогам общественного голосования на муниципальном этапе Акции было определено 228 победителей-конкурсантов. Далее члены Общественного совета областной общественной акции «Народное признание» выбрали в каждой номинации по 10 номинантов для прохождения в финальный этап акции.



В итоге в финальном голосовании участвует 60 номинантов в 6 номинациях:

«Память и Слава»,

«Мы Вместе»,

«Признание и Уважение»,

«Наследники Победителей»,

«Герои нашего времени»,

«Единство и Успех».



Информация о номинантах акции представлена на сайте Правительства Самарской области (https://www.samregion.ru/institutions/akcziya-narodno..), а также будет опубликована в газете «Волжская коммуна» 17 ноября 2023 года.

До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать на сайте Правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету. Список пунктов голосования опубликован в приложении к газете «Волжская коммуна» – «Вестник Правительства» от 10.11.2023, а также представлен на сайте Правительства Самарской области.