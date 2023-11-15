Я нашел ошибку
Главные новости:
Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это – ЗДОРОВО!» пройдет 19 ноября на сцене Филармонии в Самаре.
Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Самаре
Общественники и сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам преклонного возраста, как обезопасить себя от действий злоумышленников.
В губернии стартовала акция «Школа безопасности для пенсионеров»
Умер бывший зампрокурора Самарской области
Умер бывший зампрокурора Самарской области
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов
В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры
В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»
Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»
МОК рекомендует национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в России
МОК рекомендует национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.86
EUR 97.78
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

15 ноября началось общественное голосование областной акции «Народное признание»

15 ноября 2023 13:21
130
15 ноября началось общественное голосование областной акции «Народное признание»

Сегодня, 15 ноября, началось общественное голосование областной акции «Народное признание», по итогам которого жители губернии определят победителей 2023 года.

Народное голосование – это финальный этап акции. Традиционно 2 недели голосования становятся наиболее ярким, напряженным и непредсказуемым моментом акции. Лидеры голосования могут меняться по несколько раз на протяжении голосования – каждый голос имеет значение. Из 60 номинантов жители Самарской области выбирают тех, кто по их мнению, достойны «Народного признания» в 2023 году.

Для России и Самарской области 2023 год стал годом взвешенных решений, когда угрозы и вызовы, направленные против нашей страны, были осмыслены и трансформированы в новые возможности. «Залог нашего движения вперед, несмотря ни на какие сложности и вызовы – это уникальные компетенции наших ученых и инженеров, рабочих и фермеров. Благодаря труду, таланту, предприимчивости людей мы сохранили и приумножили производственный потенциал региона», – отмечал Губернатор Дмитрий Азаров в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области.

Участники областной акции «Народное признание» – яркие представители людей, обладающих такими качествами, как отзывчивость, доброта, чуткость, умение брать на себя ответственность. Всего в 2023 году на участие в областной общественной акции «Народное признание» было подано 757 заявок. И все участники – признанные профессионалы своего дела, искренне любящие Самарскую область и Россию.

По итогам общественного голосования на муниципальном этапе Акции было определено 228 победителей-конкурсантов. Далее члены Общественного совета областной общественной акции «Народное признание» выбрали в каждой номинации по 10 номинантов для прохождения в финальный этап акции.

В итоге в финальном голосовании участвует 60 номинантов в 6 номинациях:
«Память и Слава»,
«Мы Вместе»,
«Признание и Уважение»,
«Наследники Победителей»,
«Герои нашего времени»,
«Единство и Успех».

Информация о номинантах акции представлена на сайте Правительства Самарской области (https://www.samregion.ru/institutions/akcziya-narodno..), а также будет опубликована в газете «Волжская коммуна» 17 ноября 2023 года.
До 30 ноября каждый житель Самарской области может проголосовать на сайте Правительства Самарской области или прийти в пункты голосования в своем муниципальном образовании и заполнить анкету. Список пунктов голосования опубликован в приложении к газете «Волжская коммуна» – «Вестник Правительства» от 10.11.2023, а также представлен на сайте Правительства Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
122
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
15 ноября 2023  11:16
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
167
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
14 ноября 2023  16:02
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
493
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
14 ноября 2023  15:37
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
440
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
14 ноября 2023  12:34
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
361
Весь список