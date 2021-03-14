15 марта состоится первый концерт фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2021»

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15 марта в 18:00 в Самарском государственном экономическом университете состоится первый концерт фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2021». Откроет фестиваль выступление студентов факультета среднего профессионального и предпрофессионального образования Самарского государственного экономического университета.

«Веснушка – 2021» – это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри. Студенты продемонстрируют свое мастерство по 4 направлениям: музыкальному, танцевальному, театральному, а также в оригинальном жанре.

Традиционно состоится и несколько конкурсных дней, где студенты смогут представить жюри творческие номера, которые не были показаны в рамках программы своего ссуза.

Лучшие номера 20 концертов и конкурсного дня войдут в программу гала-концерта фестиваля, который, в свою очередь, включен в программу «Самарской студенческой весны». Это дает возможность участникам «Веснушки» попасть не только на областной этап, но и на «Российскую студенческую весну», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации