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15 марта в прямом эфире пройдет первый розыгрыш викторины «За родное – за своё»

13 марта 2024 13:19
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15 марта в прямом эфире пройдет первый розыгрыш викторины «За родное – за своё»

15 марта в 14:20 состоится первый розыгрыш викторины «За родное – за своё», которая проходит в рамках одноименной благотворительной общественно-просветительской акции «За родное – за своё».

Розыгрыш состоится в прямом эфире, трансляция которого будет осуществляться на телеканале «Губерния», на сайте Самарского областного вещательного агентства sovainfo.ru, в телеграм-канале «СОВА» https://t.me/sovanews63, в группе «ВКонтакте» «СОВА» https://vk.com/sovanews63, в паблике «Самарская область» «ВКонтакте», в эфире и в мобильном приложении телеканала «Самара-ГИС», на сайте https://samaragis.ru/, в эфире телеканала «Тольятти 24», на сайте tvtogliatti24.ru, в мобильном приложении,  телеграм-канале и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» телеканала «Тольятти 24».

Напомним, общественно-просветительская акция стартовала в Самарской области в феврале 2024 года и приурочена к 175-летию со дня основания губернии. Инициатором благотворительной общественно-просветительской акции «За родное – за своё» выступила Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» при участии региональной Ассоциации правовой помощи и просвещения, а также Самарской региональной общественной организации по развитию патриотизма и духовности «Общественно-патриотический комитет Самарской области». Партнером акции выступил филиал Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». Идею проведения акции поддержало региональное правительство.

В течение месяца с момента запуска уникального самарского общественно-просветительского проекта «За родное – за своё» к нему присоединялись кандидаты и доктора исторических наук, доценты и преподаватели ведущих вузов региона, а также журналисты, архитекторы, деятели культуры. Более десяти уникальных лекций, порядка десяти спик-шоу на радио и телевидении. В рамках проекта прозвучали ответы на многие вопросы из жизни Самарской области: почему Куйбышев стал «запасной столицей»? В честь кого в Самаре названы улицы Аминева, Георгия Ратнера и Академика Солдатова? С чего началась история Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина? Где в Самаре расположена стела, на которой нанесены строки из Указа Николая I об образовании Самарской губернии? Какие тайны скрывают фасады старинных особняков, и кто живет в памятниках архитектуры, а также многие другие факты истории губернии.  Просветительский интенсив, посвященный Самарской области, стал настоящей площадкой для саморазвития и самообразования.

Присоединиться в любое время к проекту и узнавать больше об истории Самарской области можно в официальных группах филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» «ВКонтакте» (https://vk.com/club222722124, https://vk.com/znanie_samgtu), лекции и другие материалы по теме проекта можно всегда найти по хештегам: #ЗаРодноеЗаСвоё, #ВикторинаЗаРодноеЗаСвоё, #ЛекторийЗаРодноеЗаСвоё.

Своеобразной проверкой полученных знаний, которые приобретали участники общественно-просветительской акции «За родное – за своё» в течение месяца, станет викторина «За родное – за своё». Она пройдет на территории Самарской области 15, 16 и 17 марта. 3 дня, 5 розыгрышей в прямом эфире, более 100 туристических поездок и 500 туристических наборов и 5 автомобилей – шанс выиграть есть у каждого!

За процессом розыгрыша викторины будут наблюдать эксперты, среди которых Дмитрий Славецкий, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области»; Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П.Королёва, профессор, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» в Самарской области; Михаил Чирков, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета, член совета Самарского регионального отделения Российского общества «Знание». Вести прямой эфир будет заслуженный артист Самарской области Фёдор Степаненко.

Участниками викторины могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области. Для участия необходимо следовать простому алгоритму:

– 15, 16 или 17 марта прийти в центры общественного голосования, которые расположены рядом с избирательными участками Самарской области и ответить на 5 вопросов о нашем регионе;

 в случае правильных ответов заполнить с помощью волонтеров центра общественного голосования согласие на обработку персональных данных и указать корректные данные (адрес, телефон) для обратной связи с организатором (в случае победы в розыгрыше викторины);

– на основании предоставленных данных каждому участнику будет присвоен уникальный индивидуальный номер, который будет передан в виде отрывного купона к согласию на участие в викторине и обработку персональных данных.

Розыгрыш ценных призов и подарков среди участников викторины будет осуществляться путем выбора из числа уникальных номеров с помощью специальной компьютерной программы (цифровой барабан), применяющей технологию алгоритма случайной выборки.

Важно отметить, что даже если ваш номер не выиграет в ходе первого розыгрыша, то он автоматически продолжит участие в следующих розыгрышах в рамках акции до конца проведения викторины. Таким образом те, кто примет участие в викторине 15 марта до 14.00, смогут побороться за приз во всех пяти онлайн-розыгрышах.

Результаты розыгрышей и списки уникальных номеров победителей будут объявлены в прямом эфире, а также опубликованы на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» после завершения розыгрыша. Кроме того, уточнить информацию о том, стал ли ваш уникальный номер счастливым, можно по телефону горячей линии 8-800-505-78-63 ежедневно с 15 марта по 5 апреля 2024 года с 9 до 20 часов.

 

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