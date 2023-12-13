15 декабря в Самаре откроются «елочные базары»

205

В пятницу, 15 декабря, в Самаре откроются муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Торговые точки оформят в одном стиле, над входом можно увидеть яркую вывеску, а у продавца имеется «пушка» для упаковки. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки - признак того, что это официальная «елочная ярмарка».

В этом году будут работать 155 точек продажи зеленых красавиц. У продавца елочного базара должен быть весь пакет документов: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.

Отметим, в Самаре пресекается нелегальная торговля главными новогодними деревьями: ежедневно администрациями внутригородских районов будут проводиться рейды. В случае обнаружения неофициальной точки на нарушителей составят протокол за несанкционированную торговлю.

Режим работы «елочных базаров»: с 15 по 30 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря – с 08:00 до 12:00. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев.