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15 апреля после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт

12 апреля 2023 17:54
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На стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Химки».

В субботу, 15 апреля 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Химки». Начало матча – в 15:00.

Для удобства зрителей традиционно повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11, 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать болельщиков на конечной остановке «Самара Арена».

К остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Городской транспорт Крылья Советов Самара

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