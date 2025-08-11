Я нашел ошибку
Главные новости:
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   
Женщине предъявили обвинение в государственной измене, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном обороте взрывчатых устройств.
Самарчанка обвиняется в госизмене
Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР).
В ГД внесли проект о блокировке материалов в соцсетях с нецензурной бранью
Она внесла в акт совершения исполнительских действий заведомо ложные сведения об освобождении участка земель общего пользования от самовольной постройки.
В Самаре судебный пристав обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями
Проект проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодых семей с детьми.
Команда Самарской области - среди лидеров общественного проекта для работающей молодежи ПФО «МолоТ»
Зарегистрировано 5 происшествий на водных объектах, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров
Сотрудники МЧС СО приняли участие во встрече детей.
В минувшие выходные в Самару из Курской области и Донецкой Народной Республики на отдых прибыли 188 детей
По итогам встречи достигнута договоренность о консультационном сопровождении мероприятий, связанных с озеленением города.
Иван Носков с рабочим визитом посетил питомник и Садовый центр Веры Глуховой
15 000 человек стали гостями центральной площадки Дня физкультурника в Самаре

11 августа 2025 16:59
148
Физкультурно-спортивные мероприятия и чествования спортсменов, тренеров и специалистов отрасли физической культуры и спорта прошли во всех городах и районах Самарской области.

9 августа в Самарской области прошел День физкультурника – день спорта и здорового образа жизни, учрежденный в 1939 году. Ежегодно он проводится во вторую субботу августа.

Физкультурно-спортивные мероприятия и чествования спортсменов, тренеров и специалистов отрасли физической культуры и спорта прошли во всех городах и районах Самарской области.

В Самаре состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России и знаков и удостоверений мастеров спорта, которую провели министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Показывайте своим примером, что можно успевать и в учебе, и дома, и в спорте, - обратился губернатор к спортсменам. - Это очень важно, потому что нас много, Самара большая, Самара красивая, Самара спортивная. Но еще больше возможностей мы будем создавать инфраструктурно, а вы помогайте продвигать это важное, нужное движение. Мы за чистый спорт, мы за красивый спорт. И не случайно именно здесь, в Самарской области, Президент принял решение провести форум «Россия — спортивная держава». Это важнейшее мероприятие».

Центральной площадкой Дня физкультурника стала вторая очередь волжской набережной в Самаре.

«Наша набережная у многих ассоциируется со здоровым образом жизни: здесь можно заниматься пляжными видами спорта, бегать, кататься на велосипедах и роликах. Поэтому и День физкультурника мы проводим именно в этой локации. Подготовили насыщенную программу: участвуют аккредитованные в Самарской области спортивные федерации, спортивные школы муниципального и государственного уровня, проводятся соревнования, представлены новые, набирающие популярность виды спорта», – рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

На главной сцене проходили показательные выступления и чествования спортсменов, тренеров, судей и работников отрасли. Награды вручали врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На прогулочной части набережной в День физкультурника работали 49 площадок. Проходили мастер-классы по гиревому спорту, воздушной гимнастике, хоккею, северной ходьбе, прыжкам на батуте, керлингу, паделу, настольному теннису, городошному спорту, армрестлингу. Тренеры и молодежный состав волейбольного клуба «Нова» организовали совместные тренировки, а спортивный клуб «Мега-Лада» выставил гоночные мотоциклы.

Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта рассказал о возможностях вести активный образ жизни для лиц с инвалидностью и ветеранов боевых действий.

В поддержку участников СВО состоялась массовая общественная акция «Вместе с Родиной»: работала военно-патриотическая выставка с мастер-классами по изготовлению сухого армейского душа, окопных свечей и масксетей, занятия по сборке и разборке автомата. А региональное отделение ДОСААФ представило демонстрационные полеты и показательные прыжки спортсменов-парашютистов.

На площадке комплекса ГТО каждый мог попробовать свои силы в выполнении испытаний, а подготовленные атлеты приняли участие в установлении рекордов по рывку гири, отжиманиям, подтягиваниям и упражнениям на пресс в финале областного турнира «Иду на рекорд».

В День физкультурника состоялись финалы фестиваля компьютерного и фиджитал-спорта в четырех дисциплинах, фестиваля спортивной борьбы «Выбор сильных» с поединками в разных стилях: от грэпплинга до самбо, фестиваля айкидо «Айкилето». В течение всего дня на двух площадках проходили соревнования всероссийского турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в четырех возрастных категориях.

В течение дня на пляже разыгрывались фестиваль пляжных видов спорта – любительские соревнования по футболу и волейболу, и чемпионат Самарской области по сапсерфингу. «Гонки на сапах – самая массовая и доступная дисциплина серфинга, в соревнованиях участвуют и взрослые, и юниоры. Для развития сапсерфинга подходят все волжские города, а Самара с пляжем в центре города – идеальное место для нашего спорта. Очень рады, что нам впервые удалось в рамках Дня физкультурника провести чемпионат прямо на городской набережной, показать людям наш вид спорта. Надеемся, что это станет хорошей традицией, и мы будем проводить не только региональные, но и всероссийские соревнования, - поделился председатель Самарской федерации серфинга Дмитрий Курбатов.

Завершился спортивное мероприятие традиционным ночным забегом «Огни Самары» на дистанциях 1586 метров, 5 и 10 километров.

Гостями и участниками мероприятий Дня физкультурника в Самаре стали 15 000 человек.

Проведение спортивно-массовых мероприятий способствует популяризации спорта и здорового образа жизни и тем самым вовлекает население страны в систематические занятия физкультурой, что отвечает целям государственной программы «Спорт России». В Самарской области по решению губернатора Вячеслава Федорищева действует региональная программа поддержки массового и детско-юношеского спорта «Мастер спорта».

 

Фото: Минспорт Самарской области

Теги: Самара

