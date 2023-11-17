1460 жителей Самарской области заявились в волонтёрскую программу «Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»

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15 октября завершился прием заявок от волонтёров на Всемирный фестиваль молодежи – 2024. В Самарской области было подано 1460 заявок от жителей региона разных возрастов. Теперь специалистам Центра привлечения и подготовки волонтёров предстоит отобрать 90 человек, которые станут волонтёрами на ВФМ-2024.

Общее количество заявок по России на участие в волонтёрском корпусе Фестиваля составило 48 225. Самарская область вошла в число четырёх самых активных регионов по поданным заявкам. Уже сейчас в каждом регионе проходят собеседования с кандидатами, по результатам которых отберут 5000 волонтёров, которые будут помогать в организации крупнейшего международного молодёжного события 2024 года.

«Мы провели серьёзную информационную работу по привлечению волонтёров на это грандиозное событие. Действительно приятно видеть такое большое количество желающих стать соорганизаторами такого важного события, как Всемирный фестиваль молодёжи. В данный момент специалисты Центра привлечения и подготовки волонтёров в Самарской области активно занимаются отбором заявок и проводят собеседования с кандидатами. Уверена, что в результате мы выберем самых достойных и сформируем слаженную команду, которая будет эффективно помогать в организации Фестиваля», – отметила руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Юлия Рябева.

Напомним, специалисты Центра с октября начали обрабатывать заявки и проводить собеседования с кандидатами из четырёх регионов: Самарской, Оренбургской, Саратовской областей и Республики Башкортостан. Всего из этих регионов было подано 3584 заявки, из которых будет отобрано 250 волонтёров.

Приём заявок для участников Всемирного фестиваля молодёжи продолжается до 1 декабря 2023 года. Подать заявку могут желающие от 18 до 35 лет на сайте fest2024.com.

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