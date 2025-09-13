14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары

135

В воскресенье, 14 сентября, на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию города Самара. 0+



С 18:00 на сцену выйдут творческие коллективы и солисты областной столицы. В 18:50 мы увидим ВИА «Синяя птица», в 19:35 – сводный оркестр Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» с ветеранами специальной военной операции, а в 20:10 – оркестр баянистов – участников Всероссийского фестиваля «Душа баяна».



В 20:20 на сцену выйдет заслуженный артист России Сергей Войтенко в сопровождении танцевального коллектива «Новые лица», а в 21:00 – заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».



Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.

