Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
Потребовалась помощь спасателей.
Около села Черноречье, во время движения опрокинулся автомобиль «Нива», погиб водитель
Накануне празднования Дня города ученики самарской школы № 12 прошли по трем маршрутам, чтобы найти интересные объекты на онлайн-картах и разместить фотографии и комментарии о своих впечатлениях по каждой локации.
Школьники Самары впервые присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город»
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +17, +19°С.
14 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки, днем до +20°С
Самара отмечает День города
Самара отмечает День города
Парадом духовых оркестров открылся Всероссийский фестиваль «На сопках Маньчжурии» в Самаре.
По улице Куйбышева прошел марш-парад из 14 духовых оркестров
В фойе дома культуры гостей встречает выставка работ земляка - художника Вячеслава Горбунова. Каждая картина - своя история: о родном крае, о людях.
Сельский ДК в Большечерниговском районе стал центром притяжения в дни голосования
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:30.
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Сочи» 14 сентября
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары

13 сентября 2025 20:43
135
Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.

В воскресенье, 14 сентября, на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию города Самара. 0+

С 18:00 на сцену выйдут творческие коллективы и солисты областной столицы. В 18:50 мы увидим ВИА «Синяя птица», в 19:35 – сводный оркестр Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» с ветеранами специальной военной операции, а в 20:10 – оркестр баянистов – участников Всероссийского фестиваля «Душа баяна».

В 20:20 на сцену выйдет заслуженный артист России Сергей Войтенко в сопровождении танцевального коллектива «Новые лица», а в 21:00 – заслуженный артист России Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы». 

Завершится праздничный день фейерверком, который запланирован на 22:00.

 

Фото:   администрация Самары

