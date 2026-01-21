В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички

Аналитики «Циана», ведущей в России цифровой платформы операций с недвижимостью, сравнили цены квартир от застройщиков в введенных в эксплуатацию новостройках и от инвесторов в новой вторичке. В большинстве городов предложения от девелоперов дороже инвестиционной вторички. Средний разрыв – 6%. За год он сократился на 1 п.п.

В Самаре средняя цена квадратного метра в готовых новостройках составляет 200,3 тыс. рублей, что на 40% дороже новой вторички от инвесторов.

«Квартиры в недавно сданных домах – как нераспроданные до ввода ЖК остатки от девелоперов, так и объекты от инвесторов, которые приобретались для перепродажи, – сочетают в себе преимущества новостроек (новые коммуникации, современные планировками, возможность быть «первыми жильцами») и вторички (возможность заехать сразу после покупки), – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – Стоимость таких квартир обычно чуть ниже, чем в строящейся первичке, но выше, чем в старом жилом фонде».

В 23 из 35 анализируемых локаций квартиры в сданных домах от застройщиков стоят дороже, чем объекты от инвесторов на вторичном рынке. Разрыв составляет от 1% в Екатеринбурге и Барнауле до 39-40% в Калининграде и Самаре. В Москве готовые новостройки на 5% дороже новой вторички.

Новая вторичка – всё более серьёзный конкурент для застройщиков. Такие предложения обычно дешевле, чем готовые новостройки, при этом покупатель может договориться о дополнительной скидке. К тому же такие объекты часто имеют более привлекательные характеристики, чем остатки у девелоперов.

В остальных 12 городах, напротив, можно сэкономить при покупке квартиры в готовом доме от девелопера. Застройщики нередко предлагают неплохие скидки на нераспроданные остатки, которые не пользуются популярностью. Особенно выгодное соотношение с новой вторичкой в Ростове-на-Дону и Ставрополе (готовые новостройки от девелоперов на 15-20% дешевле новой вторички от инвесторов).

Год назад разрыв между сегментами был чуть выше – в среднем 7% (от -17% до 39% в разных городах). За год новая вторичка подорожала чуть сильнее, чем готовые новостройки – на 11% против 10%.