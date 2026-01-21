Самарцев приглашают в СОУНБ на встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования

22 января в 18:30 Самарская областная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования. Гостей библиотеки ожидает лекция на тему «Когда психология не работает», в ходе которой слушатели смогут узнать о самых частых причинах того, почему иногда психотерапия может не давать желаемых результатов. (18+)



Многие люди, обращаясь за помощью к психологам, ожидают, что советы специалистов смогут проложить ясный и чёткий путь к избавлению от всех душевных терзаний. Но такое представление является ошибочным. На результат может негативно влиять целый ряд обстоятельств: отсутствие должной мотивации клиента, слабый контакт с терапевтом или даже личностная несовместимость с ним, неправильный выбор метода терапии и многое другое.



Лекцию проведут специалисты клиники психо-терапии «Про тебя»: КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп.



Вход свободный. 18+

Фото: пресс-служба СОУНБ