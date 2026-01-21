Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года

Более 40,4 миллиардов рублей заработали компании-инвесторы Особой экономической зоны «Тольятти» за 9 месяцев 2025 года. При этом их совокупная выручка за 15 лет работы площадки составила 131,8 млрд рублей.

По итогам работы в 2025 году ОЭЗ «Тольятти» заняла 6 место в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон Росси, который ежегодно составляет Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит – в развитие Самарской области. «Особая экономическая зона «Тольятти» с ее возможностями и преференциями является эффективным инструментом привлечения частных инвестиций, ключевой точкой роста. Развитие мощностей ОЭЗ будет способствовать развитию региональной экономики и повышению конкурентоспособности региона на инвестиционной арене», – отмечал ранее глава региона.

ОЭЗ «Тольятти» – флагман привлечения частных инвестиций. Резидентами площадки являются несколько десятков компаний, 22 завода уже функционируют. Здесь выпускают автокомпоненты, подсолнечное масло, лекарственные препараты, стройматериалы, нитриловые перчатки, упаковку и др. Также работают компании в сфере металлообработки, производства газооборудования и др.

Особая экономическая зона «Тольятти» предлагает инвесторам комплекс преференций, включая льготы по налогу на прибыль, имущество, землю и транспорт, а также особый таможенный режим и минимальные административные барьеры. Эти меры позволяют компаниям значительно снизить издержки на этапе запуска и масштабирования производства.

В 2025 году на территории ОЭЗ продолжилась активная работа по инфраструктурному развитию площадки. Это создает условия для дальнейшего увеличения инвестиционного потока и количества рабочих мест.

«Рост выручки резидентов ОЭЗ – это яркий показатель востребованности их продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Резиденты площадки создают современные производства с высокой добавленной стоимостью, что напрямую работает на укрепление промышленного потенциала всей Самарской области», – отметил врио заместителя председателя Правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области