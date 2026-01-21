В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году

Жители Самары могут предложить территории для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Иван Носков.

Всего на отбор выставлено 72 общественных пространства — парки, скверы и площади. Из них позже будет сформирован топ-20, который попадет в рейтинговое голосование для определения очередности благоустройства, пишет Самара-МК.

Предложения принимаются до 2 февраля. Их можно оставить по телефону 266-54-54 (в будние дни), отправить по почте на адрес г.о. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А (с пометкой «Комфортная городская среда») или через сайт.

В этом году по программе уже благоустроены парк Щорса, парк «Воронежские озера» и сквер у ДК «Искра». Полный перечень территорий, участвующих в отборе, доступен на сайте мэрии.