В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
В Тольятти таможенники обнаружили более  52 тысяч пачек нелегальных сигарет
22 января лекцию проведут КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп. 
Самарцев приглашают в СОУНБ на встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году

139
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году

Жители Самары могут предложить территории для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Иван Носков.

Всего на отбор выставлено 72 общественных пространства — парки, скверы и площади. Из них позже будет сформирован топ-20, который попадет в рейтинговое голосование для определения очередности благоустройства, пишет Самара-МК.

Предложения принимаются до 2 февраля. Их можно оставить по телефону 266-54-54 (в будние дни), отправить по почте на адрес г.о. Самара, ул. Коммунистическая, д. 17А (с пометкой «Комфортная городская среда») или через сайт.

В этом году по программе уже благоустроены парк Щорса, парк «Воронежские озера» и сквер у ДК «Искра». Полный перечень территорий, участвующих в отборе, доступен на сайте мэрии.

