В Тольятти таможенники обнаружили более  52 тысяч пачек нелегальных сигарет

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Самарской таможни, в городе Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.

Табачная продукция передана сотрудникам УМВД России по г. Тольятти для принятия процессуального решения.

Ведётся проверка и устанавливаются лица, причастные к незаконной деятельности. Нарушителей могут привлечь к ответственности по ст.171.1 УК РФ (хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки), сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни