Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти был обнаружен склад с 52 712 пачками контрафактной табачной продукции. Примерная стоимость изъятой партии превышает 10 млн рублей.
В Тольятти таможенники обнаружили более  52 тысяч пачек нелегальных сигарет
22 января лекцию проведут КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп. 
Самарцев приглашают в СОУНБ на встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
Выручка компаний-резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 40 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре квартиры в готовых новостройках на 40% дороже новой вторички
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре судятся из-за сломанного светофора у стадиона «Самара Арена»
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2027 году
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
В Самаре 25 января пройдет встреча с известным импресарио Владимиром Меерсоном
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
0.06
EUR 91.2
1.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч

131
В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч

Прокуратура Промышленного района г. Самары провела проверку исполнения жилищного и жилищно-коммунального законодательства. Поводом для организации надзорных мероприятий послужило обращение местной жительницы.

Установлено, что в феврале 2025 года женщина, поскользнувшись, упала на тротуаре. В результате падения пенсионерка получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Пострадавшая самостоятельно пыталась урегулировать вопрос в досудебном порядке, направив председателю ТСЖ претензию о компенсации причиненного вреда.  Однако ей было отказано.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что причиной случившегося явилось бездействие товарищества собственников недвижимости, выразившееся в непринятии надлежащих мер по уборке придомовой территории.

В связи с этим в интересах пенсионерки прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с товарищества компенсации морального вреда, а также штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом, поскольку ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены требования потребителя.

Промышленный районный суд г. Самары согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск, взыскав в пользу пострадавшей в общей сумме 450 тыс. рублей. 

После вступления судебного постановления в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
164
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
206
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
201
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
458
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
411
Весь список