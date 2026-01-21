В Самаре упавшей на льду пенсионерке присудили компенсацию в 450 тысяч

Прокуратура Промышленного района г. Самары провела проверку исполнения жилищного и жилищно-коммунального законодательства. Поводом для организации надзорных мероприятий послужило обращение местной жительницы.

Установлено, что в феврале 2025 года женщина, поскользнувшись, упала на тротуаре. В результате падения пенсионерка получила закрытый перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков.

Пострадавшая самостоятельно пыталась урегулировать вопрос в досудебном порядке, направив председателю ТСЖ претензию о компенсации причиненного вреда. Однако ей было отказано.

Надзорное ведомство пришло к выводу, что причиной случившегося явилось бездействие товарищества собственников недвижимости, выразившееся в непринятии надлежащих мер по уборке придомовой территории.

В связи с этим в интересах пенсионерки прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с товарищества компенсации морального вреда, а также штрафа в размере 50 % от суммы, присужденной судом, поскольку ответчиком в добровольном порядке не удовлетворены требования потребителя.

Промышленный районный суд г. Самары согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск, взыскав в пользу пострадавшей в общей сумме 450 тыс. рублей.

После вступления судебного постановления в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.