14% родителей школьников из Самары планируют взять отпуск на время осенних каникул

В опросе SuperJob приняли участие имеющие работу родители детей школьного возраста.



В Самаре 14% родителей учеников в этом году планируют приурочить отпуск ко времени осенних каникул в школах, чтобы уделить больше времени детям. Так поступят 18% матерей и 11% отцов. Намерения родителей сильно зависят от того, в каком классе учится их ребенок. Так, будут в отпуске 17% родителей младшеклассников, 10% родителей учащихся среднего звена и лишь 4% родителей учащихся 10—11 классов.



63% родителей не станут брать отпуск на время осенних каникул детей-школьников: «По графику отдыхаю в другие даты»; «В каникулы за внуком присмотрит бабушка».

Время проведения: 15—19 сентября 2025 года