12 октября самарцы смогут увидеть комету

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Она покажется на небосклоне после заката.

Комета C/2023 A3 пролетает в 70,6 млн км от Земли. На этом расстоянии она будет особенно заметной, ее можно будет увидеть невооруженным взглядом.

В следующую субботу, 12 октября, она будет ярче всего и покажется жителям Поволжья в период с 18:00 до 18:55 (по самарскому времени), а после скроется за горизонтом, пишет mkset.ru.

Комета будет доступна для наблюдения и в последующие дни до конца месяца, но блеск ее будет постепенно снижаться по мере удаления от Солнца, пишет Сова.