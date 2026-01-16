Трамп принял Нобелевскую премию мира от венесуэльской оппозиционерки Мачадо

Президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию мира от венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо, как сообщает телеканал Fox News.

В эфире Fox News ведущий Брет Байер сообщил, что, по информации от чиновников Белого дома, Мачадо настаивала на вручении медали Нобелевской премии Трампу, и он согласился ее принять. Мачадо сама подтвердила, что на встрече с Трампом подарила ему свою Нобелевскую премию мира, однако не уточнила, действительно ли он ее принял, пишет МК.

Трамп ранее выражал нежелание принимать награду от Мачадо и неоднократно заявлял о своей уверенности в том, что заслуживает Нобелевской премии мира. Напомним, что 10 октября 2025 года Нобелевский комитет объявил о присуждении награды именно Мачадо. Кроме того, газета The Washington Post сообщила, что Трамп решил не поддерживать Мачадо политически, поскольку она не отказалась от своей награды в его пользу.

В публикации в социальной сети Truth Social Трамп охарактеризовал подарок как знак уважения и выразил признательность Мачадо за то, что она подарила ему свою Нобелевскую премию мира. Он отметил, что для него было большой честью встретиться с ней и назвал ее «замечательной женщиной, прошедшей через многое».

Нобелевский комитет также подтвердил, что решение о присуждении премии окончательное и не подлежит пересмотру; награда «не может быть отозвана, разделена или передана» другим лицам.