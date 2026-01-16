Я нашел ошибку
Главные новости:
В районе Самары ввели карантин по бешенству
Жители самарских дворов пожаловались на уборку снега управляющими компаниями
В Самарской области утвердили регламент решения конфликтов в школах и колледжах
В Самаре полицейские при поддержке ОМОН провели профилактические мероприятия
Регистрация на «Лыжню России» возможна на Госуслугах
Самарскую область накроет пятидневный снегопад
Китай с 1 января полностью остановил импорт электроэнергии из России
В Сызранском районе вор украл триммер, наборы инструментов канистру с бензином и автомобильное масло
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
Трамп принял Нобелевскую премию мира от венесуэльской оппозиционерки Мачадо

134
Президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию мира от венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо, как сообщает телеканал Fox News.

В эфире Fox News ведущий Брет Байер сообщил, что, по информации от чиновников Белого дома, Мачадо настаивала на вручении медали Нобелевской премии Трампу, и он согласился ее принять. Мачадо сама подтвердила, что на встрече с Трампом подарила ему свою Нобелевскую премию мира, однако не уточнила, действительно ли он ее принял, пишет МК.

Трамп ранее выражал нежелание принимать награду от Мачадо и неоднократно заявлял о своей уверенности в том, что заслуживает Нобелевской премии мира. Напомним, что 10 октября 2025 года Нобелевский комитет объявил о присуждении награды именно Мачадо. Кроме того, газета The Washington Post сообщила, что Трамп решил не поддерживать Мачадо политически, поскольку она не отказалась от своей награды в его пользу.

В публикации в социальной сети Truth Social Трамп охарактеризовал подарок как знак уважения и выразил признательность Мачадо за то, что она подарила ему свою Нобелевскую премию мира. Он отметил, что для него было большой честью встретиться с ней и назвал ее «замечательной женщиной, прошедшей через многое».

Нобелевский комитет также подтвердил, что решение о присуждении премии окончательное и не подлежит пересмотру; награда «не может быть отозвана, разделена или передана» другим лицам.

В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
