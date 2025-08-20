Я нашел ошибку
Главные новости:
Приговор вступил в законную силу.
Самарский областной суд оправдал бывшего замминистра транспорта
Космическая лаборатория "Бион-М" №2 успешно выведена в космос.
Самарский университет; потомки семян-космонавтов и полупроводниковый "спецназ" отправились в космос
Фестиваль в Самаре на площади Куйбышева начнется в 16:00 и объединит активную молодежь, родителей с детьми, людей старшего возраста.
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Руководители и подопечные приюта выразили огромную благодарность всем, кто не остался в стороне.
Помощь для лучших друзей: самарцы помогли зооприюту из Тольятти
Пострадавшего водителя осмотрели прибывшие на место ДТП медики.
Сегодня в Елховке молодой человек за рулем авто Lada Kalina врезался в световую опору
Водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и  госпитализирован.
Сегодня на 968 км трассы "М-5 «Урал»"  грузовик Mercedes-Benz Actros врезался  в припаркованный а/м Kia Rio
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу
Впереди - соревнования по другим дисциплинам адаптивного спорта.
Ветераны СВО из Самарской области - призеры Кубка защитников Отечества по волейболу сидя
12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу

20 августа 2025 18:52
163
Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.

Сегодня 12 одарённых ребят из нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу. Среди них — Серафима Хлопушина, ученица детской школы искусств № 3 Сызрани. На форуме она вышла в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства с медиапроектом "Культурный код Победы".

"Хочу пожелать всем ребятам не бояться проявлять себя, экспериментировать и делиться своими творческими решениями. Участие в форуме — это возможность заявить о себе и шанс поучиться у более опытных коллег", — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Уже 21 августа наши ребята присоединятся к двум тысячам участников со всей страны на площадке Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах. Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.

 

Фото:   минкульт СО

 

Теги: Москва Самара

