12 одарённых ребят нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу

163

Сегодня 12 одарённых ребят из нашего региона отправились на Международный детский культурный форум в столицу. Среди них — Серафима Хлопушина, ученица детской школы искусств № 3 Сызрани. На форуме она вышла в финал конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства с медиапроектом "Культурный код Победы".

"Хочу пожелать всем ребятам не бояться проявлять себя, экспериментировать и делиться своими творческими решениями. Участие в форуме — это возможность заявить о себе и шанс поучиться у более опытных коллег", — поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Уже 21 августа наши ребята присоединятся к двум тысячам участников со всей страны на площадке Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах. Юные креативщики будут работать на мастер-классах, участвовать в творческих встречах и защищать свои проекты на федеральном уровне.

Фото: минкульт СО