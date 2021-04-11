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12 апреля в Самаре стартует первый всероссийский телемарафон «Мой космос»

11 апреля 2021 16:21
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Центром управления грандиозным событием станет Самара – город, который по праву называют космической столицей России.

12 апреля с 10:00 до 22:00 (время самарское) в эфире телеканалов «Россия–24» /Самара/ и «Самара–24» стартует первый 12-часовой всероссийский телемарафон «Мой космос»!

Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, Правительство Самарской области и ГТРК «Самара» при поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва и Союза композиторов России.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

- на телеканале «Россия–24» /Самара/,

- на телеканале «Самара–24»,

- на российской мультимедийной онлайн-платформе «СМОТРИМ», 

- на сайте tvsamara.ru

- в группе «ВКонтакте» (ГТРК «Самара»), 

- в эфире сетевых партнёров региональных ГТРК – участников марафона.

Ключевые события телемарафона – во время прямых включений из г.Самары в федеральном эфире телеканала «Россия–24», радио «Маяк» и «Радио России».

Центром управления грандиозным событием станет Самара – город, который по праву называют космической столицей России. Телезрителей ждёт грандиозный праздник в честь полёта, навсегда изменившего судьбу человечества. 

На связь выйдут более 25 регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства: города Алания, Архангельск, Астрахань, Бийск, Благовещенск, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Вятка, Гудермес, Казань, Калуга, Нижний Новгород, Новочеркасск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Ярославль, Республики Чувашия и Удмуртия.

Прямой телемост из большой телевизионной студии ГТРК «Самара» и уникального музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая»,  передвижная телевизионная станция, десятки телекамер, дроны, специальные репортажи о самых важных событиях, связанных с покорением внеземного пространства, и локациях, где, так или иначе, остался «космический след», документальные фильмы, выступления творческих коллективов, масштабные флешмобы, интервью с ветеранами отрасли и молодёжью, активно занимающейся темой космоса, общение с победителями викторин и конкурсов медиапроекта «Мой космос».

Зрители станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвящённого вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения  и покорение космоса.

Объединяющая идея телемарафона – передача виртуальной «космической эстафеты» от региона к региону через территорию всей страны, символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.

ПОЕХАЛИ! СМОТРИМ!

 

Теги: Акценты

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