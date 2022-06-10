11 июня откроется муниципальная ярмарка в Красноглинском районе   

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Она будет располагаться около Дворца культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод. Здесь будет реализовываться продукция местных сельхозтоваропроизводителей.



Ярмарка будет работать в формате «торговля с автомашин» в выходные дни, что позволит снизить издержки фермеров и, как следствие, стоимость товаров.



Всего в Самаре уже работают 28 ярмарок, в этом году их число может значительно вырасти. В числе них круглогодичные муниципальные ярмарки: в Октябрьском районе - на пересечении проспекта Ленина, 16 и улицы Челюскинцев, в Ленинском районе - на пересечении улиц Дачной и Чернореченской, в Куйбышевском районе - на улице Белорусской, 131.



Кроме того, с августа прошлого года в Самаре открылась круглогодичная муниципальная сельскохозяйственная ярмарка, расположенная на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.

Фото: администрация Самары