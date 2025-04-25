1 мая – начало навигации скоростных судов «Валдай-45Р» в Самаре

Навигация скоростных судов на подводных крыльях в Самаре начнется в майские праздники.
1, 2, 3 и 4 мая жители и гости региона смогут отправиться в живописное самарское село Ширяево с отправлением от Речного вокзала.
Приобрести билеты и подробнее ознакомиться с расписанием движения судов можно на сайте volga-travel.com/. Также на сайте в дальнейшем будет появляться актуальная информация об увеличении количества рейсов и маршрутах скоростных судов.
Время в пути от Речного вокзала до села Ширяево на скоростном судне «Валдай» составляет 45 минут. На борту предусмотрены багажные места для ручной клади, работает система климат-контроля и созданы все удобства для пассажиров.
Напомним, что в навигацию 2024 года скоростным флотом в регионе было перевезено более 60 тысяч пассажиров.
Количество желающих приобрести билеты на скоростное судно «Валдай» стремительно растет, в связи с этим компания обращает внимание на то, что приобретать билеты и планировать свой отдых нужно заранее. Желаем приятного путешествия!
Расписание движения скоростных судов «Валдай – 45Р» в навигацию 2025 года в период с 1 по 4 мая
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Дни выполнения рейсов
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Речной вокзал
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Ширяево
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Речной вокзал
|
Отправление
|
Прибытие
|
Отправление
|
Прибытие
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с 1,2,3,4 мая
2025 года
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9.00
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9.45
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10.00
|
10.45
|
11.00
|
11.45
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12.00
|
12.45
|
13.00
|
13.45
|
17.00
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17.45
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18.00
|
18.45
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19.00
|
19.45
Фото: пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.