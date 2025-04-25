1 мая – начало навигации скоростных судов «Валдай-45Р» в Самаре

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Навигация скоростных судов на подводных крыльях в Самаре начнется в майские праздники.

1, 2, 3 и 4 мая жители и гости региона смогут отправиться в живописное самарское село Ширяево с отправлением от Речного вокзала.

Приобрести билеты и подробнее ознакомиться с расписанием движения судов можно на сайте volga-travel.com/. Также на сайте в дальнейшем будет появляться актуальная информация об увеличении количества рейсов и маршрутах скоростных судов.

Время в пути от Речного вокзала до села Ширяево на скоростном судне «Валдай» составляет 45 минут. На борту предусмотрены багажные места для ручной клади, работает система климат-контроля и созданы все удобства для пассажиров.

Напомним, что в навигацию 2024 года скоростным флотом в регионе было перевезено более 60 тысяч пассажиров.

Количество желающих приобрести билеты на скоростное судно «Валдай» стремительно растет, в связи с этим компания обращает внимание на то, что приобретать билеты и планировать свой отдых нужно заранее. Желаем приятного путешествия!

Расписание движения скоростных судов «Валдай – 45Р» в навигацию 2025 года в период с 1 по 4 мая

Дни выполнения рейсов Речной вокзал Ширяево Речной вокзал Отправление Прибытие Отправление Прибытие с 1,2,3,4 мая 2025 года 9.00 9.45 10.00 10.45 11.00 11.45 12.00 12.45 13.00 13.45 17.00 17.45 18.00 18.45 19.00 19.45

Фото: пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.