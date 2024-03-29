1 апреля в Самарском зоопарке отметят Международный день птиц

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1 апреля в 14.00 в Самарском зоопарке отмечаем Международный день птиц!

Гостям расскажут о разнообразии птиц в Самарской области, познакомим с редкими видами. И поздравят победителей конкурса "Лучший скворечник 2024"!

Гости зоопарка смогут увидеть 50 замечательных, креативных и уютных домиков для птиц, поучаствовать в конкурсах и викторинах о птицах и узнают на что обращать внимание при изготовлении скворечника.

Благодарим всех за старания и креативность!

Все участники конкурса могут взять свои сертификаты тут - https://vk.com/album-8385145_302106036

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