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1 апреля в Самарском зоопарке отметят Международный день птиц

29 марта 2024 12:48
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1 апреля в Самарском зоопарке отметят Международный день птиц

1 апреля в 14.00 в Самарском зоопарке отмечаем Международный день птиц!
Гостям расскажут о разнообразии птиц в Самарской области, познакомим с редкими видами. И поздравят победителей конкурса "Лучший скворечник 2024"!
Гости зоопарка смогут увидеть 50 замечательных, креативных и уютных домиков для птиц, поучаствовать в конкурсах и викторинах о птицах и узнают на что обращать внимание при изготовлении скворечника.
Благодарим всех за старания и креативность!
Все участники конкурса могут взять свои сертификаты тут - https://vk.com/album-8385145_302106036

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Теги: Мероприятия

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