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«Золотой фонд образования Самарской области»: Дмитрий Азаров поздравил финалистов регионального конкурса «Учитель года»

29 апреля 2023 19:08
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Руководитель области поблагодарил всех учителей за высокое служение, ежедневный добросовестный труд. 

В субботу, 29 апреля, в Самаре прошла церемония подведения итогов конкурса «Учитель года Самарской области – 2023». Конкурс профессионального мастерства проходит в нашем регионе уже в 33 раз. В различных этапах конкурса в этом году приняло участие порядка 850 учителей региона. В областном этапе — 21 педагог, в том числе 8 — из сельских школ. Половина участников – молодые педагоги в возрасте до 35 лет.

Со словами признательности и благодарности к педагогам региона обратился губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что школьные педагоги всегда играли важнейшую роль в становлении и воспитании личности каждого ребенка.

«Очень надеюсь, что количество педагогов, которые будут принимать участие, будут расти год от года. Каждый учитель, который принял для себя решение участвовать в конкурсе, заслуживает уважения. Несмотря на свою колоссальную нагрузку, он сделал еще один шаг на пути к совершенствованию своего профессионализма, получению новых знаний, навыков, опыта. Этот конкурс обогащает каждого его участника, команды болельщиков, которые традиционно формируются в каждой школе, и в итоге повышает качество образования наших детей. И главные заинтересованные в этом конкурсе люди — это, конечно же, родители и ученики», — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к лауреатам и финалистам педагогического состязания.

Конкурс направлен на выявление, поддержку и поощрение передовых школьных педагогов, повышение престижа профессии. Во время испытаний оценивается не только профессионализм участников, но и создаются условия для обмена опытом и распространения в педагогической среде наиболее востребованных и популярных идей обучения и воспитания подрастающего поколения. Это, считают учителя, позитивно влияет на инновационные процессы в образовании, стимулирует личностный и профессиональный рост.

Руководитель области поблагодарил всех учителей за высокое служение, ежедневный добросовестный труд. 

«Педагог — это призвание. Невозможно в сфере образования работать школьным учителем без призвания, ощущения нужности детям, ответственности за сегодняшний день и будущее нашей страны, которое формируется вами. Это неоднократно в своих выступлениях отмечал Президент России. И нет никакой случайности в том, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин объявил нынешний год Годом педагога и наставника. Это высокое звание вновь восстановило свои позиции в нашем обществе. Мы помним, что, к сожалению, были и иные времена, когда в отношении профессии педагога не проявлялось должного уважения и почитания. Я очень надеюсь, что эти годы в прошлом навсегда. Уважение в обществе педагога, оценка его вклада в наше государство, в наше общество растет год от года», — заявил губернатор.

Председатель Самарского обкома профсоюза работников народного образования и науки, заслуженный учитель России Антонина Гудкова отметила, что педагоги формируют образ народа, его будущее: «Именно поэтому на нас возложена особая миссия – воспитать человека духовно и нравственно чистого, с хорошими помыслами, способного дать отпор тем, кто эти помыслы не понимает, нарушает и порой навязывает нам другие идеалы».

Заслуженный учитель России поблагодарила своих коллег, которые являются продолжателями традиций самарского образования – одного из лучших в стране. Благодаря их каждодневному труду подрастающие поколения получают качественные знания и хорошее воспитание – не только словом, но и делом. «Это показало время, Специальная военная операция. Почти все школы участвовали в сборе гуманитарной помощи, – отметила Антонина Гудкова. – Надо быть сильными духом – это сегодня для нас самое главное. Если мы потеряем этот дух, то мы проиграем. Но мы его никогда не потеряем. И я верю, что педагогическое сообщество Самарской области все эти вопросы решит. И Победа будет за нами».

Председатель жюри конкурса, директор Самарского филиала Московского городского педагогического университета, доктор исторических наук, профессор Галина Козловская отметила, что конкурс «Учитель года» – это живой процесс. «Удивительно по-новому проявили себя учителя из сельской местности. Они показали, что владеют информационной, цифровой средой свободно, у них прекрасные лаборатории, экспериментальная база, доступная и каждому школьнику. Это и есть зримый результат реализации национального проекта «Образование». Он достигнут благодаря тому, что все мы с вами трудимся, и тому, что и Президент России, и губернатор уделяют такое огромное внимание образованию», – подчеркнула она.

Галина Козловская добавила: пока парни защищают право на жизнь, на то, чтобы все могли трудиться, строить, учить, важно никому не позволять искажать или подтасовывать наши ценности. «Важно, чтобы каждый день учитель, заходя в класс, не только ставил задачу дать новые знания, но понимал, что он воспитывает, что он формирует будущее нашей страны – гражданина», – обратилась она к коллегам.

Сегодня в регионе создаются новые современные условия для получения качественного образования. За последние годы в Самарской области открылось 9 новых школ, еще столько же — строится, порядка 700 учреждений образования – капитально отремонтированы. Совершенствуется система среднего профессионального образования, обновляется материально-техническая база, создаются «Кванториумы», «Точки роста».  Руководитель области добавил: несмотря на сложности последних лет, связанные с ковидом, беспрецедентными по своему масштабу несправедливыми санкциями, которые оказывают значительное влияние на экономику нашего региона и страны, реализация намеченных планов не остановилась.

«Никакие происки недругов не остановили реализацию национальных проектов. Мы уверенно движемся вперед, мы уверенно преобразовываем различные отрасли в нашем регионе: образование, здравоохранение, благоустройство, строительство, промышленность. Во всех сферах происходят масштабные изменения, — подчекрнул Дмитрий Азаров. — Время сегодня такое, что этот темп, эта внутренняя мобилизация, консолидация общества должны только нарастать. Каждый из нас сегодня здесь, на своем рабочем месте защищает Родину. Мы поддерживаем, молимся за наших защитников, которые сегодня с оружием в руках на передовой защищают все, что для нас дорого и свято. Но каждый день здесь мы обязаны приближать день Победы».

Глава региона отметил, что сегодня вновь очень ярко звучат великие слова Некрасова, которые есть в сердце каждого педагога: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». «Эти слова я знаю с детства благодаря своим педагогам, своим учителям. Я уверен, что ваши воспитанники, ваши ученики также не просто знают эти слова, но уже с детства начинают чувствовать себя гражданином великой России. Я уверен в этом, потому что знаю: в нашем регионе педагог — это действительно высокое служение. Это не просто профессионал, этот человек — настоящий патриот нашей великой страны», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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