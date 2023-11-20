Зачетные книжки и студенческие билеты зальют на «Госуслуги»

В России 20 ноября начинается эксперимент по переводу документов об образовании в электронный вид.
Оцифровать собираются студенческие билеты и зачетки студентов вузов, а также документы учащихся ординатуры и ассистентуры-стажировки. Входить в высшие учебные заведения и научные организации можно будет по QR-коду в телефоне. Также в электронных документах проставят отметки, а на их основании оформят проездные, льготы и скидки. Это следует из проекта постановления кабмина, размещенного на портале проектов нормативных актов, пишет Парламентская газета.
В течение 30 дней с момента вступления документа в силу Минобрнауки должно утвердить перечень вузов и научных организаций, куда студенты и ординаторы смогут проходить по QR-коду из смартфона.
Затем в течение 50 дней вузы соберут у студентов необходимую информацию для оформления электронных студенческих билетов. На их основании будут выдавать льготные билеты на проезд в городском транспорте, электричках, поездах и самолетах, а также на культурные мероприятия.
В течение 90 дней вузы соберут у студентов информацию для оформления электронных зачетных книжек. У научных организаций времени будет чуть больше — и для студбилетов и для зачеток — 100 дней.
Студент или его законный представитель могут написать отказ от участия в эксперименте. Тогда «формирование сведений в электронном виде о студенческом билете, иных документах, подтверждающих обучение, и зачетной книжке прекращается».
Тем же, кто согласится участвовать в эксперименте, для оформления студенческого билета необходимо предоставить следующие сведения:
Для оформления электронных зачеток также потребуется сведения:
Все эти данные будут собирать вузы, после чего их зальют на «Госуслуги». Скачать электронные документы можно будет в личном кабинете. При этом данные удалят в течение суток, если студент отчислен или он отозвал свое согласие на участие в эксперименте.