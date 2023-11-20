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Зачетные книжки и студенческие билеты зальют на «Госуслуги»

20 ноября 2023 14:04
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Зачетные книжки и студенческие билеты зальют на «Госуслуги»

В России 20 ноября начинается эксперимент по переводу документов об образовании в электронный вид.

Оцифровать собираются студенческие билеты и зачетки студентов вузов, а также документы учащихся ординатуры и ассистентуры-стажировки. Входить в высшие учебные заведения и научные организации можно будет по QR-коду в телефоне. Также в электронных документах проставят отметки, а на их основании оформят проездные, льготы и скидки. Это следует из проекта постановления кабмина, размещенного на портале проектов нормативных актов, пишет Парламентская газета.
В течение 30 дней с момента вступления документа в силу Минобрнауки должно утвердить перечень вузов и научных организаций, куда студенты и ординаторы смогут проходить по QR-коду из смартфона.

Затем в течение 50 дней вузы соберут у студентов необходимую информацию для оформления электронных студенческих билетов. На их основании будут выдавать льготные билеты на проезд в городском транспорте, электричках, поездах и самолетах, а также на культурные мероприятия.

В течение 90 дней вузы соберут у студентов информацию для оформления электронных зачетных книжек. У научных организаций времени будет чуть больше — и для студбилетов и для зачеток — 100 дней.


Студент или его законный представитель могут написать отказ от участия в эксперименте. Тогда «формирование сведений в электронном виде о студенческом билете, иных документах, подтверждающих обучение, и зачетной книжке прекращается».

Тем же, кто согласится участвовать в эксперименте, для оформления студенческого билета необходимо предоставить следующие сведения:

  • ФИО;
  • пол;
  • дата рождения;
  • серия, номер, дата выдачи паспорта гражданина РФ;
  • тип и реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства)
  • номер индивидуального страхового счета (для иностранцев — при наличии);
  • реквизиты и адрес образовательной организации;
  • уровень образования, наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности и их коды;
  • номер курса и форма обучения;
  • номер и дата выдачи студенческого билета или иного документа, подтверждающего обучение;
  • дата зачисления или восстановления в образовательной организации и реквизиты соответствующего приказа, а также дата начала обучения и планируемая дата окончания обучения;
  • сведения о наличии академических отпусков и отпусков по уходу за ребенком.

Для оформления электронных зачеток также потребуется сведения:

  • о результатах промежуточной аттестации (зачеты, экзамены);
  • о курсовых проектах (работах);
  • о практике;
  • о научно-исследовательской работе;
  • о результатах государственной итоговой аттестации.

Все эти данные будут собирать вузы, после чего их зальют на «Госуслуги». Скачать электронные документы можно будет в личном кабинете. При этом данные удалят в течение суток, если студент отчислен или он отозвал свое согласие на участие в эксперименте.

 

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