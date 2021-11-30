Выпускники 11-х классов региона 1 декабря будут писать итоговое сочинение

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В Самарской области началась подготовка к экзаменационной кампании 2022 года.

Для учеников выпускных классов стартует важный и ответственный период. Школьники уже сейчас начинают подготовку к экзаменам. Выпускники 11-х классов 1 декабря будут писать итоговое сочинение. Его успешное написание считается допуском к государственной итоговой аттестации.

Оценивается сочинение не баллами, а по системе «зачет»/«незачет». Зачет выставляют, если соблюден необходимый объем, раскрыта тема, приведена аргументация, привлечен литературный материал.

Итоговое сочинение является не только этапом допуска к ГИА. Работа может быть предъявлена при поступлении в вуз в качестве индивидуального достижения абитуриента, за которое могут «зачесть» до 10 баллов к ЕГЭ. Результат сочинения учитывается по желанию абитуриента и решению вуза.

Если кто-то не сможет по уважительной причине написать работу в основной день — 1 декабря, предусмотрены дополнительные даты: 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года.

Известны направления тем сочинений в этом году. Так, тематическое направление «Человек путешествующий: дорога в жизни человека» подразумевает, что ученик поделится своими размышлениями о дороге: как реальной, так и воображаемой или литературной. Тематическое направление «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?» обращает внимание на достижения и риски цивилизации, надежды и страхи, которые связаны с ней. Тематическое направление «Преступление и наказание — вечная тема» предполагает, что ученик в сочинении изложит свои мысли по поводу «преступления» и «наказания» как социальных и нравственных явлений, соотнесет их с понятиями закона, совести, ответственности, раскаяния. В сочинении по тематическому направлению «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня» выпускник сможет высказаться о произведении какого-либо вида искусства. А направление «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина» отсылает ученика к поэме Н. А. Некрасова.

Учителя рекомендуют начинать подготовку к экзаменам как можно раньше, чтобы успеть вспомнить пройденный материал за все время учебы, обнаружить у себя пробелы по тем или иным темам и подтянуть их, потренироваться в решении заданий.

Ежегодно в рамках подготовки к ЕГЭ министерство образования и науки Самарской области реализует региональный проект «ЕГЭ: разберем со специалистом». Это серия видеоконсультаций по сложным заданиям единого государственного экзамена. Видеоразборы с экспертами по различным предметам размещены в youtube-канале министерства образования и науки Самарской области: https://bit.ly/3cSVoaJ.

Фото из открытых источников