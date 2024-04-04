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Он рассказал о фильме, своем участии в нем и месте Самарского политеха в карьерном и творческих планах.  
Выпускник сызранского филиала СамГТУ стал нейрохудожником предстоящей кинопремьеры «Вдохновение»
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Выпускник сызранского филиала СамГТУ стал нейрохудожником предстоящей кинопремьеры «Вдохновение»

4 апреля 2024 14:48
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Он рассказал о фильме, своем участии в нем и месте Самарского политеха в карьерном и творческих планах.  

На Кинопоиске появился трейлер фильма «Вдохновение» (16+), выход которого запланирован на текущий год. Выпускник сызранского филиала (СФ) СамГТУ 2023 года Даниил Пузравин стал частью команды этого проекта, сообщает пресс-служба Самарского политеха.

Он рассказал о фильме, своем участии в нем и месте Самарского политеха в карьерном и творческих планах.  

– Кто такой нейрохудожник? Как еще его называют?

- Профессия совсем новая, поэтому специалистов называют по-разному: нейрохудожник, ИИ-художник, нейроиллюстратор.

По сути, это специалист, который создает фото- и видеоматериалы с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и генеративных нейросетей. Нейросеть хранит большой объем данных, и кажется, что с ее помощью создавать шедевры может каждый. Но все не так просто. К сожалению, нейросети всё ещё не могут создавать реалистичные картины без правильного запроса (промпта). Нейрохудожник изучает, как работают машинные алгоритмы, «обучает» их правильными запросами. Только задавая промпты, точные до мельчайших деталей, получится необходимый результат. Поэтому в этой профессии никуда без усидчивости, хорошей фантазии и художественной насмотренности.

– Но если нейросеть все делает сама, какова роль человека в этом процессе?

- Человек тоже постоянно учится, и процесс обучения в этой сфере никогда не прекращается. Появляется все больше программ по работе с искусственным интеллектом и нейросетями, а у каждой из них есть определенный пайплайн (последовательность действия для достижения цели) и методика работы.

– Как вы стали нейрохудожником?

- Моя основная сфера деятельности – режиссер монтажа. Я собираю отснятый материал в единую картину так, чтобы работа сохраняла целостную композицию и вызывала эмоции у зрителя.

О профессии нейрохудожника я задумала еще когда учился в Политехе. Мое направление – «Информатика и вычислительная техника», и мне было интересно разбираться в том, как работают нейросети. Потом неожиданно для себя осознал, что мне нравится работать в видеосфере. Постепенно из хобби это переросло в высокооплачиваемую работу.

Сейчас я автор и ведущий преподаватель курса по монтажу в школе кино и видео KHS. Работаю с популярными музыкальными исполнителями и крупными компаниями. У меня бывали клиенты не только из России, но и из других стран.

– Какой ваш любимый проект?

- Пожалуй, это клип для артистов Thomas Mraz и Kkome на песню «Ранауэй», где я был монтажером и нейрохудожником. Ролик начинается с кадров в технике пиксель-арт под ностальгическую восьмибитную музыку. Потом музыканты попадают в постапокалиптический мир. Отснятые на хромакее кадры после обработки нейросетью выглядят как отрывки из аниме. Thomas Mraz был очень доволен этой работой и даже сказал, что это его лучший клип. Такие результаты и отзывы о них всегда вдохновляют на дальнейший труд.

– Как вы узнали о кинокомпании «Ильмень», которая снимает фильм «Вдохновение»?

- Еще во время учебы я случайно познакомился в одном интернет-сообществе с ребятами, увлеченными сферой видео и кино. Там было много талантливых специалистов из разных городов и стран. В какой-то момент часть нашего дружного сообщества переросла в полноценную кинокомпанию, куда позвали меня нейрохудожником. Так я и приступил к работе.

– О чём «Вдохновение»?

- На берегу высохшего озера живет одинокий художник. Время от времени к нему приходит почтальон, но вместо почты он приносит ему картины. Тайна этих полотен заполняет мысли главного героя. За картинами приходит некий человек, выкупая их за алкоголь и еду. Художник с помутневшим рассудком пытается выяснить, кому принадлежат эти картины.

– Каков ваш вклад в создание фильма?

- Не могу раскрыть все карты до выхода фильма в прокат, но скажу одно: моя деятельность была связана с созданием важных декоративных элементов в фильме. Думаю, внимательный зритель при просмотре поймет, о чем я говорю.

 

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