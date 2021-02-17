Впервые в Самарской области пройдет ДЕМОДЕНЬ фестиваля идей и технологий RUKAMI

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18 февраля 2021 года в гибридном формате, офлайн и онлайн, пройдет Демодень фестиваля. Ожидается более 1000 участников. Уже подтвердили и предложили свою поддержку ключевые партнеры Самарской экосистемы мейкерства и технического творчества. Фестиваль станет центром знакомства с Кружковым движением Национальной технологической инициативы в регионе, объединит инженерные компании и проекты, технические вузы, школы, кружки и центры дополнительного образования детей и молодежи, мейкеров и изобретателей всех возрастов. Гости фестиваля смогут принять участие в большом количестве активностей, мастер-классах, которые для них подготовили и презентуют лучшие мастера области. В интерактивном формате участники смогут интересно и с пользой провести время в кругу единомышленников, создать и представить собственные изобретения и проекты инженерно-технического творчества.

Ключевой партнер мероприятия в регионе – научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего».

Время проведения: 18 февраля 2021 года, 13.00-17.00 (МСК)

К участию приглашается: молодёжь (школьники и студенты), фанаты технологического творчества, энтузиасты, креативные и творческие люди, изобретатели, мейкеры, юные ученые, представители кружков и студий, инноваторы.

В программе фестиваля 2 онлайн трансляции:

1. Делай RUKAMI - Мастер-классы и Игры - делай вместе с нами!

2. Смотри GLAZAMI - Виртуальный экскурс по площадкам Самарской области и их возможности.

Основные мероприятия фестиваля Rukami планируется провести весной и осенью. Демодень – первый шаг к тому, чтобы полноценный фестиваль состоялся в Самарской области.

Прежде, чем во что-то включиться со всем энтузиазмом и серьезностью – стоит попробовать. Демоверсия – и это относится не только к компьютерным играм – позволяет пощупать и почувствовать новый и интересный формат активности. Также это прекрасная возможность для организаторов привлечь участников, увлечь колеблющихся и заинтересовать скептиков.

Фестиваль RUKAMI – одно из самых интересных начинаний Кружкового движения Национальной технологической инициативы.

Елена Безгласная – лидер демодня фестиваля RUKAMI:

«Фестиваль Rukami для Самарского региона – это хорошая вершина, которую мы можем покорить уже в этом году. В преддверие этого масштабного мероприятия 18 февраля пройдет демодень фестиваля. Удивительно, как быстро и с каким желанием откликнулись разные организации и компании, бизнес и учреждения дополнительного образования детей и взрослых на наш призыв присоединиться и стать парнерами. Они оказывают нам полную поддержку и участие в подготовке. На демодень фестиваля мы хотим собрать максимально полную картину об экосистеме творчества, мейкерства, креатива и идей в Самарской области, показать, что у нас есть и как все это доступно и интересно и захватывающе.

Самарская область имеет опыт организации и проведения амбициозных проектов – «Созвездие IQ-Самарский Наноград», Детская академия наук как направление федеральной смены молодежного форума IВолга и многие многие другие. Демодень фестиваля еще больше стирает грани между возрастами и поколениями. Мастерами станут и дети и взрослые, как и подмастериями! Мы, конечно, рассчитываем на то, что лидеры кружкового движения скажут «да» проведению фестиваля в Самарской области, и через совсем небольшое время фестиваль заиграет всеми красками у нас в регионе. А пока мы готовим праздник и очень ждем гостей, участников».

Популяризация науки и инженерно-технического творчества, привлечение молодежь в сектор исследований и разработок – всё это крайне важные компоненты достижения национальных целей развития. Особенно они важны в свете того, что статус мирового уровня получил научно-образовательный центр «Инженерия будущего». Он межрегиональный, объединяет пять субъектов РФ, но инициирован именно в Самаре.

Как раз это пересечение форматов НОЦ и НТИ представляется очень важным – из него может родиться эффективная синергия. Не говоря уже о том, что любое профильное событие в Год науки и технологий привлекает интерес и автоматически получает важное научное, инновационное и даже политическое значение.

В этом свете было бы интересно запустить целую серию мероприятий именно в регионах базирования всей отобранной десятки научно-образовательных центров мирового уровня.

Уверены, у Самары получится провести демодень RUKAMI на самом высоком уровне – а уж потом решение за НТИ и Дмитрием Земцовым (@zemtsov_tg) – проректором Дальневосточного федерального университета и лидера рабочей группы Кружкового движения НТИ.

Регистрация на Демодень:

https://lk.rukamifest.com/events/1804/sign-up

Трансляция мероприятий демо дня будет вестись на выделенном канале YouTube: https://clck.ru/TDs45

Официальные страницы фестиваля:

Вконтакте: https://vk.com/63rukami

Инстаграм: https://instagram.com/63rukami

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