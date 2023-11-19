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V Всероссийский экологический диктант расширяет границы
V Всероссийский экологический диктант расширяет границы
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V Всероссийский экологический диктант расширяет границы

19 ноября 2023 19:06
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V Всероссийский экологический диктант расширяет границы

V Всероссийский экологический диктант расширяет границы, включая вопросы о природе новых территорий и привлекая к участию детей с особенностями развития

Даты проведения Экологического диктанта в этому году: 09.11.2023 г. – 26.11.2023 г.

2023 год для Экодиктанта – юбилейный, пятый. На этот раз Всероссийский просветительский проект расширится, пойдя по пути инклюзии. Специалистами проектного офиса Экодиктанта разработаны вопросы для детей с особенностями развития, которые они смогут пройти вместе с родителями или опекунами. Каждый участник инклюзивного Экодиктанта получит сертификат «Пишем вместе!».

В ЭкоДиктант-2023 будут включены вопросы о природе новых территорий, готовясь к ответам на которые, вы узнаете множество интересных фактов про экологические особенности Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей

СПРАВОЧНО: Всероссийский экологический диктант – крупнейший в России (по версии РБК) просветительский проект в деле защиты природы. Это доступный инструмент экопросвещения, он информирует о вопросах эко-безопасности и способах решения экологических проблем. Участие в Экодиктанте способствует формированию экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность среди разных слоев населения.

Написать Экодиктант можно на офлайн-площадках (информация о них будет размещена на портале экодиктант.рус), а также онлайн, для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус

Категории участников:
•До 12 лет;
•От 12 до 18 лет;
•Старше 18 лет (не эколог);
•Старше 18 лет (эколог);
•«Пишем вместе!» (дети с ОВЗ совместно с родителями/опекунами).

Организаторы проекта Экодиктант:
АНО «Равноправие», ООД «Ангел ДетствоХранитель», Федеральный детский эколого-биологический центр
Генеральный партнер: СОЮЗ ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При поддержке:
Совета Федерации и 23 федеральных органов законодательной и исполнительной власти.

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