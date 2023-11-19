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V Всероссийский экологический диктант расширяет границы, включая вопросы о природе новых территорий и привлекая к участию детей с особенностями развития



Даты проведения Экологического диктанта в этому году: 09.11.2023 г. – 26.11.2023 г.



2023 год для Экодиктанта – юбилейный, пятый. На этот раз Всероссийский просветительский проект расширится, пойдя по пути инклюзии. Специалистами проектного офиса Экодиктанта разработаны вопросы для детей с особенностями развития, которые они смогут пройти вместе с родителями или опекунами. Каждый участник инклюзивного Экодиктанта получит сертификат «Пишем вместе!».



В ЭкоДиктант-2023 будут включены вопросы о природе новых территорий, готовясь к ответам на которые, вы узнаете множество интересных фактов про экологические особенности Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей



СПРАВОЧНО: Всероссийский экологический диктант – крупнейший в России (по версии РБК) просветительский проект в деле защиты природы. Это доступный инструмент экопросвещения, он информирует о вопросах эко-безопасности и способах решения экологических проблем. Участие в Экодиктанте способствует формированию экологической культуры и популяризирует активную природоохранную деятельность среди разных слоев населения.



Написать Экодиктант можно на офлайн-площадках (информация о них будет размещена на портале экодиктант.рус), а также онлайн, для этого необходимо зарегистрироваться на портале экодиктант.рус



Категории участников:

•До 12 лет;

•От 12 до 18 лет;

•Старше 18 лет (не эколог);

•Старше 18 лет (эколог);

•«Пишем вместе!» (дети с ОВЗ совместно с родителями/опекунами).



Организаторы проекта Экодиктант:

АНО «Равноправие», ООД «Ангел ДетствоХранитель», Федеральный детский эколого-биологический центр

Генеральный партнер: СОЮЗ ЭНЕРГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



При поддержке:

Совета Федерации и 23 федеральных органов законодательной и исполнительной власти.