В тридцати школах Тольятти стартовал отборочный тур ежегодной городской олимпиады "Юный химик"

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Сегодня в тридцати школах города Тольятти стартовал отборочный тур ежегодной городской олимпиады по химии "Юный химик" в режиме онлайн-тестирования.

Городская олимпиада по химии "Юный химик» - это ежегодное мероприятие, которое собирает под одной крышей талантливых и увлеченных химиков-школьников из разных учебных заведений города. Олимпиада проводится с целью мотивации интереса к науке, особенно к химии, и выявления и поддержки юных талантов в этой области.

"Тольяттикаучук" (входит в Группу "Татнефть") второй год подряд выступает организатором совместно с департаментом образования. Благодаря этому партнерству юные химики получают возможность продемонстрировать свои знания и навыки, применить теоретические знания, полученные в школе.

Олимпиада проводится в три этапа:

- 15 февраля - отборочный тур в дистанционном формате онлайн-тестирования среди 9-10 классов.

- с 18 по 22 марта - в школе №10 интеллектуальная викторина и научный эксперимент для 40 финалистов первого этапа олимпиады.

- с 22 по 26 апреля - в заводоуправление "Тольяттикаучука" защита проектов 10 финалистами 2 этапа олимпиады перед экспертами и руководителями предприятия.