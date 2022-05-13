В Самарском университете им. Королёва состоится региональный отборочный этап международного фестиваля "Робофинист"

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Роботы шагающие и акваботы, дроны и вездеходы, управляемые танки — всю эту разнообразную технику можно будет увидеть на открытом региональном отборочном этапе международного фестиваля "Робофинист". За два дня своих роботов на прочность и на соответствие разработанным программам проверят около 400 участников из 15 регионов страны (от Архангельска до Астрахани, от Челябинской области до Татарстана и Новороссийска - всего 40 городов).

День первый: Автономные воздушные аппараты, Свободная творческая, Интеллектуальное сумо 15х15, Большое путешествие, Кубок РТК, Следование по узкой линии;

День второй: Аквароботы, Ралли по коридору, "Танковые бои", Мини-сумо 10х10, Кубок РТК.

Фестиваль проводит Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева вместе с детским технопарком "Кванториум 63-й регион". Программа соревнований включает в себя 16 номинаций, среди которых — новинка текущего года - аквароботы будут запускаться в бассейне университета.

Для роботов организуют ралли по извилистому коридору, борьбу сумо и "танковые бои". Жюри, участники и зрители познакомятся с самыми фантастическими конструкциями, представленными в "свободной творческой категории". Оценивать творчество будут по нескольким параметрам: актуальность, новизна, техническая сложность, работоспособность, презентация, эстетика.

Центральным событием фестиваля станет Кубок РТК — национальный стандарт экстремальных соревнований роботов. Кубок проводится на специальном полигоне, официально сертифицированном экспертами ЦНИИ РТК — разработчиками формата состязаний по экстремальной робототехнике и организаторами "Кубка РТК". Полигон создан в 2019 году на площадке Самарского университета им. Королёва клубом Robotick при поддержке научно-образовательного центра робототехники и мехатроники вуза.

В рамках фестиваля пройдет школьная олимпиада по робототехнике, а также 4 студенческих хакатона.

Победители этапа отправятся на международный фестиваль по робототехнике "Робофинист" в г. Санкт-Петербург без отбора.