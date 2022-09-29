В Самарском политехе освоили технологию обучения китайских студентов русскому языку

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В течение двух месяцев три студента из Китая – Чжан Юэ, Гонг Сайцюнь и Ту Цзяи – дистанционно осваивали русский на кафедре «Иностранные языки». Электронный учебный курс для начинающих разработала доцент кафедры Мария Досковская, а преподаватель Хуан Куань-Мин перевела его на китайский язык.

Основное обучение проходило в виртуальной среде Moodle. Кроме того, преподаватели Политеха провели со студентами несколько очных занятий с использованием платформы для видеоконференций VooV Meeting. Экзаменационным испытанием для представителей Китайской Народной Республики стало итоговое тестирование, с которым они успешно справились. Теперь ребята получат сертификаты, подтверждающие прохождение курса «Русский язык».

– Для нашей кафедры это был первый опыт обучения китайских студентов, которые не говорят ни на одном иностранном языке, – рассказала завкафедрой «Иностранные языки» Виктория Доброва. – Специально для них нам пришлось адаптировать не только все учебные материалы, но и интерфейс системы Moodle. А очные занятия преподаватели проводили вместе с переводчиком, который дублировал их слова слушателям.

Доброва также подчеркнула, что специалисты кафедры намерены продолжать сотрудничество со студентами из Азии. Этот электронный курс успешно апробирован, теперь на его основе можно создавать новые образовательные программы для следующих уровней изучения языка, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ