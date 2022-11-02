В Самарском политехе апробируют цифровую платформу для проектирования одежды

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Студенты факультета архитектуры и дизайна оптимизируют процесс создания моделей онлайн.

Четверокурсники Александр Булавинец, Лада Шенфогель и Злата Квитко, которые учатся по профилю «Дизайн костюма» в Самарском политехе, взялись за создание цифровой платформы для проектирования одежды: мобильное приложение, каталог (или электронная библиотека) деталей и программа трёхмерного моделирования.

С их помощью можно работать с моделями одежды, как с детским конструктором, на глазах у заказчика меняя внутри определённого силуэта количество, форму или место расположения различных деталей. Эта идея будет апробирована на изделиях, не требующих большого числа изменений, – на униформе и спортивной одежде.

Это решение было отмечено экспертами технического университета в номинации «Лучший проект для рынка WearNET». Теперь его авторы участвуют в проектно-образовательном акселераторе Политех.NET , чтобы довести идею до этапа создания жизнеспособного продукта. Для этого к дизайнерам присоединятся другие студенты – будущие конструкторы одежды и специалисты по IT-технологиям.

- Вот уже второй год работают над воплощением своей идеи в жизнь студенты факультета архитектуры и дизайна. Изначально они ставили перед собой задачу разработать проектную документацию на ассортиментную коллекцию одежды для внедрения в производство. Среди прочих документов она включает в себя эскизный проект, который может быть представлен различными способами. Чаще всего используют технический рисунок, выполненный вручную, готовые шаблоны или технический рисунок в векторных графических редакторах. Основная цель нашего проекта - создание технологии, которая бы сократила время согласования моделей с заказчиком, - рассказала руководитель проекта – доцент кафедры «Дизайн», кандидат технических наук Елена Ерохина.