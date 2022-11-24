В самарской школе искусств № 8 появились новые пианино, саксофоны, баян и гусли

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Учебные заведения города продолжают оснащать всем необходимым. В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в детскую школу искусств № 8 закупили 10 новых музыкальных инструментов. Это три пианино «Михаил Глинка», пианино Yamaha, баян, гусли «Садко», три саксофона-альт и один саксофон тенор.

Теперь одна из старейших школ Красноглинского района, в которой обучаются 342 человека, может расширить свои возможности в плане обучения и участия в конкурсах. Здесь дети осваивают 19 специализаций, в их числе фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные, живопись, искусство театра и так далее.

Фото: администрация Самары