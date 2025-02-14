В Самарской области стало меньше первоклассников

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В Самарской области совсем скоро стартует приемная кампания в первые классы школ. В 2025 году за парты сядут более 34 000 учеников, сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Так, в областной столице ожидают 12 761 первоклашку — это на тысячу учащихся меньше, чем в прошлом году. В школах Тольятти ожидают 6 488 ребят.

Подача заявлений в 1-е классы на всей территории региона начнется 1 апреля 2025 года в 9:00.

— С правилами приема в конкретную школу, лицей, гимназию рекомендуется заранее ознакомиться на официальном сайте соответствующей общеобразовательной организации, — напомнили в минобре Самарской области.

Заявление и документы для приема на обучение подаются одним из следующих способов:

в электронной форме через Госуслуги;

через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении;

лично в общеобразовательную организацию.

— Форма для заполнения черновика заявления в первый класс будет открыта на «Портале государственных услуг Российской Федерации» с 17 марта 2025 года. Окончание подачи документов — 30 июня 2025 года. В эти же сроки принимаются заявления от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление. Если в семье в первый класс в этом году пойдут двое или более детей, то на каждого ребенка собирается свой пакет документов и оформляется отдельное заявление в общеобразовательную организацию, — отметили в ведомстве, пишет 63.ру.