В Самарской области с 8 ноября спортивные объекты открываются для граждан от 18 лет

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В Самарской области с понедельника, 8 ноября, вновь начнут работать после локдауна спортивные объекты. Однако теперь граждане смогут попасть в бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы и спортивные залы с учетом принятых ограничительных мер.

Так, для того, чтобы посетить какой-либо спортивный объект, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также один из следующих документов:

QR-кода с единого портала государственных услуг;

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19;

отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 (72 часа).

Проведение спортивных мероприятий с 8 ноября возможно лишь при заполняемости помещения не более чем на 50%. Допускаться на них будут граждане при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

QR-кода с единого портала государственных услуг;

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19;

отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 (72 часа).

Помимо этого в Самарской области 8 ноября начали работать все магазины, даже те, которые реализуют непродовольственные товары. Также откроются организации сферы услуг. Жители Самарской области смогут посещать заведения общепита. Но по-прежнему понадобится QR-код, либо справка о перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест, сообщает ГТРК Самара.